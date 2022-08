Der schönste Job der Welt

Es gibt ja keinen schöneren und befriedigenderen Job als Sportredakteur. Man nehme nur mal den vergangenen Freitagabend als Beispiel. Statt sich mit Familie, Freunden und Bekannten beim Grillen an einem lauen Sommerabend zu langweilen, vergnügen sich drei Sportjournalisten bei den GN damit, aus einem Tennisturnier, etlichen Fußballspielen und einem Test der Handballer zwischen 21 und 23 Uhr eine komplette Zeitungsseite für die Sonnabendausgabe zu erstellen, natürlich inklusive zeitnaher Veröffentlichung auf GN-Online. Die Papierausgabe morgens aus dem Briefkasten zu holen, ist dann immer noch eine ganz besondere Befriedigung.

Und weil das so ist, kommt das Trio sonntags direkt wieder zusammen und freut sich nach Feierabend gegen 21 Uhr, dass etliche Abende der aktuellen Woche wieder in trauter Gemeinsamkeit verbracht werden können. Dienstag mit Handball bei der HSG, Mittwoch mit kompletten Spieltagen der Fußballer in Landes- und Bezirksliga und Freitag mit dem Auftakt des Wochenendprogramms im Fußball.

Wie schön, dass immer mehr Spiele vom Wochenende in die Woche verlegt werden! Und wenn demnächst auch die anderen Ballsportarten in die Saison starten, wenn Handballer, Volleyballer und all die anderen Sportlerinnen und Sportler loslegen, dann sind Sportredakteure und -mitarbeiter erst so richtig in ihrem Element.