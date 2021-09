Der Wind pfeift mir durch das Haar. Erste Blätter fliegen durch die Luft. Abendliche Kälte streift mein Gesicht. Ich stehe mitten auf einer großen Wiese. Der Herbst bahnt sich an. Und mit ihm die bunten Lenkdrachen am Himmel der Grafschaft. Mein Drache weht im Wind. Nur zwei Schnüre halten ihn. Ich ziehe links – und der Drachen zieht nach links. Ich ziehe rechts – und der Drachen fliegt nach rechts. Ich ziehe beide – der Drachen steigt in die Höhe. Ich lenke den Drachen – denke ich und werde Augenblicke später eines Besseren belehrt. Eine Windböe erfasst den Drachen. Ich hebe ab – nichts hält mich mehr auf den Boden. Ich juchze und schauere zugleich. Wird es gut gehen?

„Der Mensch denkt, Gott lenkt“, sagt der Volksmund. In Sprüche 16,9 heißt es genauer: „Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.“ Und ich frage mich: Ist das wirklich so? Kann ich das glauben? Ist es egal, was wir denken, wie es weitergehen soll? Wird Gott ohnehin bestimmen, wie wir durch diesen Herbst 2021 kommen?

Gott hat uns einen Kopf zum Denken gegeben und ein Herz für unser Gewissen. Und beides sollen wir benutzen. Wir kennen Jesu Worte über die Nächstenliebe. Sie können uns leiten, zum Wohl aller Menschen gewissenhaft zu denken und verantwortungsvoll zu handeln. Wir wären Narren, wollten wir nur an uns selber denken, die Freiheit lieben und vollständig so wie vor der Pandemie oder dem Klimawandel leben.

Tatsächlich gibt Gott uns Weisheit, nach seinem Sinn zu reden und so zu denken, wie es klug und angemessen ist. Gott greift lenkend in unser Denken ein. Er ist auf der Seite der Weisen und hilft ihnen. Und wir tun gut daran, auf den Rat der Weisen, der Wissenschaftler unserer Zeit, zu hören.

Und doch bleibt seine Souveränität. Gott lenkt und regiert in seiner Güte und Weisheit diese Welt. Diese Gewissheit steht. Aber er setzt uns dabei auch Grenzen. Er segnet und hilft, aber ruft, mahnt und warnt uns davor, dass die Konsequenzen unseres Handelns auf unseren Kopf zurückfallen können. Weil Gott immer das Heil der Menschen zum Ziel hat, können wir auch die Geschehnisse, die uns unverständlich erscheinen, gar schmerzhaft sind, sicher erleben.

Ich fliege. In mir mischt sich Angst und Hoffnung. Für einen Augenblick hilft kein Denken. Bin ihm ganz ausgeliefert. Und vertraue. Es wird schon gut ausgehen.

Nach zwei bis drei Metern lande ich wieder. Lande unsanft. Der Knöchel schmerzt ein wenig. Mein Gesicht ist gerötet. Die Augen strahlen. Überstanden. Und tief im Inneren sage ich dankbar: „Der Mensch denkt, Gott lenkt“.