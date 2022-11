Der Horror: Ein weißes Blatt Papier

Schon seit Längerem weiß ich, dass ich für die heutige Ausgabe der Grafschafter Nachrichten einen „Guten Morgen“ zu schreiben habe. Eigentlich die beste Voraussetzung – im Vergleich zu den nicht wenigen Fällen, in denen ich vom Redaktionsleiter Desk am Tag vor der Veröffentlichung dringlichst gebeten wurde, endlich mit dem Schreiben zu beginnen. Ein Blick in den Themenplan hätte genügt, um zu erfahren, wer wann mit einem „Guten Morgen“ dran sein würde.

Trotz der Hektik, die mit dem schnellen Schreiben verbunden war, habe ich immer etwas hingekriegt. Mal was Anekdotisches, mal was zur Lage der Nation oder zur Situation vor Ort. Aber jetzt auf einmal, trotz idealer Vorbereitungszeit, sitze ich vor einem weißen Blatt Papier. Ich gehe die Themen durch, die aktuell anstehen und zu denen man etwas schreiben könnte, doch die sind schon von so vielen anderen aufgegriffen worden.

Moralische Empörung über die WM? Gähn! Weltuntergangsstimmung wegen eines weiteren gescheiterten Klima-Gipfels? Haben schon so viele, dass ich mich nicht als Letzter in der Schlange der Misanthropen anstellen will. Thema Ukraine? Habe ich schon etwas zu geschrieben. Vielleicht das 49-Euro-Ticket? Leider auch ausgelutscht. So sitze ich immer noch vor einem weißen Blatt Papier – weiß aber doch die Lösung! Ich gucke nicht in den Themenplan, sondern warte auf den Anruf des Redaktionsleiters mit der Bitte, schnell in die Hufe zu kommen. Das hat bisher immer funktioniert.