Der heizende Stichheiler

Gut, der Sommer hier in der Grafschaft war nicht unbedingt der beste. Das heißt aber nicht, dass es keine Mücken gab. Die paar Male, als es das Wetter zuließ, kam ich von einem Besuch am See oder einem Spaziergang durch den Wald zurück und fing kurze Zeit später an, mich zu kratzen. Diese juckenden Stiche der mitunter unbeliebtesten Insekten können einen in den Wahnsinn treiben. Außerdem wird durch das Kratzen der Speichel der Mücke weiter verteilt. Heißt also, der Juckreiz wird noch verstärkt.

Es gibt so einige Möglichkeiten wie Hausmittel oder Cremes, die einem dabei helfen sollen, den lästigen Juckreiz schnellstmöglich zu beseitigen. Kühlen, Cortisoncremes, eine aufgeschnittene Zwiebel... die Liste geht weiter. Aber das wirklich allerbeste Mittel ist ein Stift. Mit einem Klick heizt sich die Spitze auf und wird nach einem Piepton auf den juckenden Stich gedrückt. Gut, es wird ziemlich heiß, aber nichts ist so erleichternd, wenn der Juckreiz binnen kürzester Zeit abklingt. Für jeden ist der „Stichheiler“, wie er auch genannt wird, aber nichts. Manchen wird die Angelegenheit schlicht zu heiß.