Der Grafschafter Sport hat seine Tücken: Besonders für Journalisten

Mehr als 50.000 Grafschafter gehören unterschiedlichen Sportvereinen an. In einem 138.000-Einwohner-Landkreis verdeutlicht alleine diese Zahl den hohen Stellenwert all dessen, was man zu früheren Zeiten als Körperertüchtigung bezeichnet hätte. Natürlich marschiert König Fußball in der Beliebtheitsskala der Disziplinen vorne weg. Addiert über alle Spielklassen hinweg, finden die Mannschaften und Frauenteams zwischen Laarwald und Ohne, Uelsen und Wietmarschen den höchsten Zuschauerzuspruch und das größte Lesepublikum auf GN-Online.

Junge Hüpfer, unverwüstliche Oldies

„Der Sport“, wie wir unser Fachressort in der GN-Redaktion griffig nennen, kann sich in einer Fülle des Angebotes journalistisch austoben. Meine Redakteurskollegen Frank Hartlef, Martin Lüken und Holger Wilkins, Fotoreporter Jürgen Lüken und eine Reihe erfahrener freier Mitarbeiter um Hinnerk Schröer, Udo Wohlrab, Johannes Krage und Noah Röttgers bewegen sich in einer Welt, die beinahe alle Altersklassen umfasst. Sie reicht von jungen Hüpfern im Trikot, die den ersten Schultag noch vor sich haben, bis hin zu unverwüstlichen Oldies wie dem Schwimmer Bernd Horstmann oder dem über 80-jährigen Stabhochspringer und Speerwerfer Siegbert Gnoth. Handball, Volleyball, Reiten, Kegeln, Badminton, Trampolin, Kunstturnen – und, und, und.

Die Grafschaft nährt ihre vielfältigen sportlichen Wurzeln dank der Aktiven und Funktionäre. Sportvereine, das liegt ein wenig in der Natur der Sache, glänzen häufig durch besondere Tatkraft. Sie finden viel junges Publikum in ihren Reihen, das Stillstand oder Verharren in Traditionen immer weniger akzeptiert. Sportvereine sind es indessen auch, die Kritik nicht sonderlich schätzen, weil sie damit per se eine Herabwürdigung ihres Einsatzes verbinden. Das ist die andere Seite der Medaille, eine weniger glänzende.

Ein Minenfeld an jedem Wochenende

Für das Sport-Ressort bedeutet diese, sagen wir, spezielle Sensibilität eine Herausforderung. Hat die HSG, der TuS, SV oder FC unglücklich verloren, oder schlecht gespielt? Hatte der Trainer die falsche Taktik, oder sind die Spieler seinen Anweisungen nicht gefolgt? Sie merken, liebe Leserinnen und Leser, der Beobachter mit Block und Bleistift, Laptop und Kamera begibt sich an jedem Wochenende in ein Minenfeld.

Mehr noch als im Lokalen oder in der Kulturberichterstattung reklamieren Sportler und Vorstände bis hin zum Publikum am Spielfeldrand ein eigenes Expertentum. Sie können sich nur schwer einem Urteil unterwerfen, das die Medien sprechen. Ihnen, und damit auch den GN, wird dann gerne und kurzerhand Methode unterstellt - sei es in der Kommentierung oder mit Blick auf die Platzierung von Artikeln, sei es bei der vergleichenden Betrachtung, die das Binnenverhältnis der konkurrierenden Klubs berührt.

Schneller noch als in der Kommunalpolitik, wo der Zeitungsredakteur sofort bei der CDU verortet wird, weil er die SPD angreift, beginnt das Rätselraten in den Sportvereinen: Gibt es etwa persönliche Vorlieben oder Abneigungen beim Personal der schreibenden Zunft? Wir finden leider auch im Sport die Devise vor: Wer nicht für uns ist, muss gegen uns sein.

Benehmen wie die Axt im Walde

Gehören solche Emotionen dazu? Der Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, Steffen Baumgart, holt sich eine gelbe Karte ab. Echte Vorbildfunktion sieht anders aus.

Befeuert wird dieses Freund-Feind-Denken, zumal in der Kombination mit schnell empfundener Majestätsbeleidigung, von den Promis der Branche. Um es präzise zu sagen, vor allem die Protagonisten im professionellen Fußballbetrieb geben kein gutes Bild ab. Wo sonst dürfen sich leitende Angestellte wie die Axt im Walde benehmen, weil sie meinen, in ihrem Job gehörten „Emotionen dazu“? Genau, ich spreche vom allseits beliebten Schiebermützenträger und Cheftrainer des 1. FC Köln, Steffen Baumgart.

Wer benimmt sich wie eine beleidigte Leberwurst in aller Öffentlichkeit, weil ihm eine Frage nicht passt? Sie ahnen es, ich denke an den großartigen und höchst erfolgreichen Fußballspieler Toni Kroos vom Weltklub Real Madrid. Sie und andere, die zu nennen wären, sind Vorbilder, ihr Verhalten hat Folgen. Auf der örtlichen Ebene wirkt sich ihr Gebaren unmittelbar aus. Verbale Attacken von Trainern gegen Schiedsrichter haben beispielsweise im Grafschafter Jugendfußball zugenommen; der Kreisfußballverband zeigt sich alarmiert.

Bitte keine Spielerinterviews!

Meine Kollegen können mit alldem umgehen. Sie werden auch in Zukunft bewerten und einordnen, was sie sehen und hören. Und sie werden Fragen stellen, die zu ihrem Job gehören. Vorbilder unter Journalisten, die in Fernsehsendern oder Streaming-Diensten mit dem Mikro unterwegs sind, finden sie allerdings selten. Stereotype „Gefühlsfragen“, gepaart mit Binsenweisheiten: Das war‘s zumeist. Man wünschte sich, sie verzichteten auf Interviews mit Spielern, deren Antworten entweder nichtssagend, patzig oder realitätsfern ausfallen.

Diese Erkenntnis, zum Trost, unterscheidet immerhin die glitzernde Kommerzbühne vom handfesten Amateursport. Hier fallen die Reaktionen zwar auch nicht immer freundlich aus, aber sie sind inhaltlich ertragreicher. Das liegt sowohl an der Kompetenz der Journalisten, die bei aller nötigen Distanz einen engen Draht pflegen, als auch an den Vertretern der Grafschafter Sportwelt, die sich bei den GN in einem ausgewogenen medialen Rahmen äußern können.