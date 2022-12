Der Freude Platz machen

„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich euch: Freuet euch! Der Herr ist nahe!“ – so der Wochenspruch aus dem 4. Kapitel des Philipperbriefs.

Freuet euch! Ist das nicht selbstverständlich, dass ich mich in diesen Tagen freue?! Freude an der lichterglänzenden Adventszeit und ganz besonders natürlich an und auf Weihnachten, auf gemütliche Stunden mit meinen Liebsten, auf gute Gespräche, leckere Mahlzeiten, Geschenke und anderes mehr.

Warum braucht es dann noch diese ausdrückliche Aufforderung zur Freude? Und das auch noch doppelt. „Freuet euch ... und abermals sage ich euch: Freuet euch! ...“, so als wäre Freude etwas Mühseliges, Beschwerliches. Ganz ehrlich: So was mag ich nicht. So eine „verordnete“ Freude mag ich nicht. Da sträubt sich erstmal alles in mir.

Darum bin ich dankbar für den nächsten Satz: „Der Herr ist nahe!“ Das lass ich mir gerne sagen. Ich lass mir gerne sagen, dass – egal, wer ich bin und wo ich bin – Gott zu mir kommt, dass er mir nahe ist. Gott überlässt mich nicht einfach meinem Schicksal, sondern geht mir nach, kommt an meine Seite und bleibt da.

Und nun verstehe ich auch die doppelte Aufforderung zur Freude. Denn allzu leicht geht dieser Satz „Der Herr ist nahe!“ in meinem Alltag verloren. Und dann stehen vor allem meine Sorgen und Fragen und meine Schwierigkeiten im Vordergrund. Für Freude ist da meist kein Platz mehr. Darum ist die Erinnerung, dass Gott nahe ist, gut und wichtig. Denn das ist für mich tatsächlich ein Grund zur Freude. Nicht weil sich damit alles Schwere aus meinem Leben verabschieden würde, sondern weil ich dadurch einmal mehr meine Perspektive ändern und von mir weg auf Gott sehen kann. Und dann weiß und fühle ich wieder: Ich bin nicht allein; Gott ist bei mir und hilft mir tragen! Das ist Trost und Ermutigung zugleich.

Ich würde den Wochenspruch im Grunde gerne von hinten nach vorne lesen wollen: „Der Herr ist nahe! Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich euch: Freuet euch!“ Denn nicht weil ich so glücklich bin, kommt Gott zu mir, sondern weil Gott zu mir kommt, kann ich mich freuen. Gott sei Dank! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch allen für die letzten Wege in diesem Jahr Momente voller Freude!

Sylvia van Anken ist Pastorin der altreformierten Kirche in Wilsum

