Der, der der, der der

Sie heißen „Was machen Sachen?", „FloLauRob", „The Voice of Jogginghose" oder auch „GN am Mittag" und „Familie". Unter diesen Namen finde ich einige meiner Gruppenchats mit Freunden, Kollegen und Familie in meinem Handy wieder. Natürlich, die einen Namen sind wenigstens etwas kreativ, die anderen eher weniger. Und bei einigen Gruppennamen wissen auch Außenstehende genau, was oder wer dahintersteckt, bei manchen dürfte das aber (hoffentlich) nicht so klar sein.