Den Nummern auf der Spur

Bisher dachte ich, dass jedes Haus in Deutschland eine eigene Hausnummer hat. Für die nummerierte Kennzeichnung von Wohn-und Gewerbegebäuden gibt es sogar ein Gesetz. Doch bei der Recherche ist mir kürzlich etwas Ungewöhnliches aufgefallen: Die Burg Bentheim scheint keine Hausnummer zu haben. Während alle umliegenden Gebäude in der Bad Bentheimer Schloßstraße fein säuberlich nummeriert sind, fehlt an der mittelalterlichen Festung jede Spur davon. Auch in Internet findet sich kein Hinweis einer Nummerierung.

Dabei zeigt eine kurze Suche im Internet, dass manche Festungen tatsächlich Hausnummern haben: Schloss Neuschwanstein trägt die Nummer 20, die Wartburg in Thüringen hat Hausnummer 1 und die Adresse vom Schloss Charlottenburg erstreckt sich über gleich zwölf Hausnummern. Das Rätsel über die fehlende Hausnummer an der Bentheimer Burg bleibt wohl vorerst ungeklärt. Schließlich finden Besucher die Burg auch ohne Nummerierung.