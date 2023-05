Dauerthema Eissporthalle: So berichten wir über den Bürgerentscheid am Sonntag

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Eissporthalle: Können Sie das Wort noch hören? Viele von Ihnen, so mein Eindruck, sind von diesem Thema einfach nur noch genervt. Und ehrlich gesagt, geht es mir ähnlich. Gefühlt drehen wir uns seit Jahren im Kreis. Am Sonntag sind wir erneut aufgerufen, in einem Bürgerentscheid über die Zukunft dieser Sportstätte abzustimmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Digital überhitzt, persönlich sachlich

Erschreckt hat mich die hitzige, teils überhitzte Debatte in digitalen Netzwerken, in denen Einzelne jeden Anstand vermissen lassen. Beruhigt hat mich hingegen, dass ich Akteure aus allen Lagern in persönlichen Gesprächen ganz anders erlebe. Gerade in den vergangenen Tagen und Wochen habe ich viele Grafschafter getroffen, die sich vehement für oder gegen einen Neubau der Halle (oder eine Sanierung, die aber nicht mehr zur Abstimmung steht) aussprechen und mit denen stets ein sehr sachlicher Austausch möglich war.

Ich kann die Argumente beider Seiten nachvollziehen. Ich verstehe, dass vielen die Eisporthalle am Herzen liegt, akzeptiere aber auch die Bedenken angesichts der zu erwartenden Kosten. Nun werde ich alle Argumente noch einmal in Ruhe abwägen, für mich persönlich eine Entscheidung treffen und dann am Sonntag abstimmen. Ich hoffe sehr, dass auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, am Bürgerentscheid teilnehmen (Umfrage auf GN-Online). Damit wir anschließend ein aussagekräftiges und repräsentatives Ergebnis haben, das dann hoffentlich auch endlich umgesetzt wird.

Großeinsatz für die GN-Redaktion

Für uns in der GN-Redaktion wird die Abstimmung am Sonntag erneut eine Herausforderung. Wir haben den Anspruch, Sie am Abend und am nächsten Morgen auf allen Kanälen ganz aktuell und umfassend zu informieren. Dafür sind wir mit einem Großaufgebot an Reportern und Redakteuren, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen aus unserer Medienproduktion und IT im Einsatz.

Digital...

Am Sonntag halten wir Sie bereits ab nachmittags in einem Live-Ticker auf GN-Online über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. „Dafür versorgen uns die Reporter vor Ort mit frischen Interviews, kurzen Momentaufnahmen, aktuellen Fotos sowie Videos, die wir in unserer Nachrichtenzentrale für den Ticker aufbereiten“, blickt mein Kollege David Hausfeld voraus, der den Ticker betreuen wird: „Bevor nach 18 Uhr die Auszählung der Stimmen beginnt, ergänzen wir diese Beiträge mit Hintergrundinformationen zum Bürgerentscheid und der Entwicklung um die Eissporthalle, die wir bereits in den Tagen vor dem Entscheid zusammengetragen haben.“

Redakteur David Hausfeld betreut am Sonntagabend unseren Live-Ticker auf GN-Online.

Sind die Wahl- beziehungsweise Abstimmungslokale erst einmal geschlossen, lassen voraussichtlich auch die Ergebnisse nicht lange auf sich warten. „Während die Reporter also die Stimmung der Beteiligten – etwa im Kreishaus – einfangen, verfolgen wir die Auszählung am Bildschirm und veröffentlichen erste Ergebnisse als Schnellmeldungen im Ticker“, erklärt David Hausfeld. Und wenn das Telefon dauerhaft klingelt, Chatnachrichten und E-Mails im Sekundentakt eintrudeln und parallel Videos geschnitten, Beiträge verfasst und Ergebnisse verfolgt werden wollen, ist Teamwork gefragt. Denn es wird so laufen wie an jedem Wahlabend: Erst passiert lange nichts; und dann plötzlich alles auf einmal.

... und gedruckt

Parallel zur aktuellen Berichterstattung auf GN-Online entstehen mehrere Sonderseiten für die gedruckte Zeitung (und das E-Paper). „Wir haben deutlich mehr Kollegen im Einsatz als an einem normalen Sonntag und uns schon vor ein paar Tagen Gedanken gemacht, wie die Zeitung am Montag aussehen könnte“, berichtet mein Kollege Andre Berends, der unsere Nachrichtenzentrale leitet: „Meine Aufgabe ist es, den Umfang der Berichterstattung festzulegen und zu entscheiden, welcher Artikel an welcher Stelle platziert wird. Damit einher geht die Frage, welcher Kollege welches Thema übernimmt.“

Redakteur Andre Berends leitet unsere Nachrichtenzentrale und koordiniert die GN-Berichterstattung über den Bürgerentscheid.

Abgestimmt hat er sich auch mit unserem IT-Leiter André Kröse. Wie stellen wir sicher, dass die Daten aus dem Kreishaus zu uns kommen? Wie müssen sie technisch aufbereitet sein? Und wie sollen die Grafiken zum Wahlergebnis aussehen? Dazu hat sich unsere Mediengestalterin Lina-Vanessa Lügtenaar Gedanken gemacht. Auch sie ist am Sonntagabend im Einsatz. Geklärt werden muss natürlich auch, bis wann wir in der Redaktion Zeit haben, die Seiten zu füllen. Ansage von Betriebsleiter Maik Hofsink: Bis 0.30 Uhr muss die letzte Seite vorliegen. Andre Berends: „Ich erinnere mich an Wahlabende, an denen das knapp wurde...“

Abgestimmt haben wir uns auch schon mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, unserem Partner für die sogenannten Mantelseiten. Denn auf der GN-Titelseite, die in der Regel ja mit einem überregionalen Thema aufmacht, soll am Montag natürlich auch über den Bürgerentscheid berichtet werden. Das Wichtigste auf einen Blick zusammenfassen und in einem Kommentar einordnen: Das wird am Wahlabend die Aufgabe von Guntram Dörr und mir in der Chefredaktion sein.

Drei Sonderseiten am Montag

Im Lokalteil werden wir am Montag auf drei Seiten über den Bürgerentscheid berichten. „Den Aufbau der Seiten habe ich bereits festgelegt“, erklärt Andre Berends: „Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren hilft bei der richtigen Gewichtung. Aber auch hier ist es wie immer in einer Zeitungsredaktion: Wenn etwas Außergewöhnliches passiert, etwas besonders Spannendes oder Interessantes – dann ist es mein Job, die Seiten am Abend noch einmal neu zu planen. Für meine Kollegen ändert sich dadurch erst einmal nichts. Sie berichten ohnehin zuerst für unsere digitalen Kanäle und füttern unseren Live-Ticker. Erst danach kümmern sie sich um die weißen Seiten. Und ich weiß, dass irgendwann am späten Abend ein Kollege zu mir kommt und schimpft: ‚Ich brauche mehr Platz!‘“

___

PS: In der GN-Redaktion haben wir übrigens Anfang dieser Woche zwei neue Redakteurinnen begrüßt, deren Namen Sie sicherlich längst kennen: Unsere bisherigen Volontärinnen Anke Mücke und Julia Henkenborg haben ihre zweijährige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und bleiben nun als ausgebildete Redakteurinnen bei uns. Herzlichen Glückwunsch!