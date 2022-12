Das Stollen-Gate

„Ich bin dieses Jahr noch gar nicht dazu gekommen, Weihnachtskekse zu backen“, stellt eine Kollegin kürzlich fest. Daraus entsteht schnell eine Diskussion über die liebsten Rezepte und Gebäcksorten. Sehr unüberlegt steige ich in dieses Gespräch ein: „Also bei uns gab es schon Ende Oktober den ersten selbst gebackenen Stollen“. Ungläubige Blicke treffen mich. Dann werde ich gefragt: „Und du hast den nicht mitgebracht?“ Ich überlege kurz und merke schnell, dass diese Situation für mich nur noch unangenehmer werden kann. Dennoch versuche ich es mit dem Argument, dass das Gebäckstück einfach viel zu groß gewesen wäre, um es zu transportieren. Es überzeugt nicht.

„Und du bist also nicht auf die Idee gekommen, uns daran teilhaben zu lassen?“, fragt ein Kollege fast schon entsetzt. Ich sehe einen Ausweg aus dieser Situation und antworte: „Ich glaube, ich habe noch ein Foto von dem Stollen, das könnte ich euch zeigen.“ Im Büro ist es plötzlich ganz still. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das war nicht die Antwort, die sie hören wollten.