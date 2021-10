Das Nordhorner 0:17 war auch historisch!

Da hörte für viele der Spaß auf: Die 0:17-Niederlage der Bezirksliga-Fußballer des VfL Weiße Elf Nordhorn, wo auch meine Jungs das Kicken gelernt haben, wirft bis heute einen langen Schatten. Eine „Packung“, wie manche Fans meinen, die Konsequenzen nach sich ziehen müsse. Nun, der Club vom Ootmarsumer Weg zieht keine, und das ist in Ordnung so.

Führung, Trainer und Spieler sind in sich gegangen, damit ein solcher Ausrutscher kein zweites Mal passiert. Und wir alle lernen gerade, dass Unmögliches auch in der höchsten aller Spielklassen geschehen kann. Dämmert da was?

Wenige Tage nachdem der SV Meppen II, der als das „Bayern München“ seiner Liga gilt, die Jungs vom VfL WE so gründlich zerlegt hatte, erwischte es bekanntlich die echten Bayern im DFB-Pokal.

0:5 in Mönchengladbach, was für eine krachende Niederlage! Und ja, auch hier ist von „Demütigung“ die Rede, gar von „Arbeitsverweigerung“ einiger Stars in den Reihen des Verlierers. Dennoch sind alle sich einig: Das war „historisch“, also einmalig – und kein Grund, am Gefüge zu rütteln.

Wir sollten nicht mit zweierlei Maß messen, auch ein 0:17 kann nur in die Geschichte eingehen. Außerdem müssen sich die Nordhorner ihre Gegentore, die wie reife Früchte fielen, nicht in alle Ewigkeit auf Fernsehbildern ansehen. Spieler und Fans des FC Bayern schon.