Das Loch-Problem

Auf einmal ist es Herbst. Und ich bin nicht bereit dafür. Widerwillig habe ich in den vergangenen Tagen meine Jacken aus ihrem Sommerlager geholt und gegen die luftigen Kleider im Schrank getauscht. Mit den Jacken und Pullovern sind auch die Strumpfhosen wieder in meinem Kleiderschrank eingezogen. So praktisch die feinen schwarzen Strümpfe zum Übergang in die dunkle Jahreszeit auch sein mögen, genauso nervig sind sie. Heute Morgen habe gleich zwei Paar zerstört, bevor ich überhaupt das Haus verlassen habe. Mir scheint, als müsste ich die dünne Stoffschicht auf meinen Beinen nur schief anschauen – und schon ziehen sich die Laufmaschen bis in die Kniekehle. Nach den heißen Sommermonaten habe ich doch glatt vergessen, wie nervenaufreibend Herbstmode sein kann. Da greife ich die nächsten Monate doch lieber zur warmen Hose.