Das Jahr endet heute Nacht. Anlass für einen letzten Rückblick auf einen journalistischen Höhepunkt 2022:

Es ist der 14. Oktober, als aus heiterem Himmel plötzlich ein Blitz durch die deutsche Medienwelt geht. Das Vibrieren der Smartphones ob der eingehenden Pushnachrichten ist beinahe lauter als die Jubelschreie in den Redaktionen. Alte Hasen der Branche liegen sich mit Volontären in den Armen. Onlineredakteure heulen Tränen der Freude in die Tastatur. Journalisten landauf, landab reiben sich ungläubig die Augen. „Es passiert wirklich!“, schallt es aus den Konferenzräumen. Die Schlagzeile, die heute alles überschattet, lautet: „Mann beißt Hund.“

So oder so ähnlich muss sich dieser Oktobertag abgespielt haben. Jeder Journalisten-Schüler dieses Landes hat den Spruch mindestens ein Mal – vermutlich eher öfter – während seiner Ausbildung gehört: „Hund beißt Mann“ ist keine Nachricht, „Mann beißt Hund“ dagegen schon. Dieses – natürlich zugespitzte Beispiel – soll angehenden Redakteuren verdeutlichen, dass der Neuigkeitswert entscheidend für eine Nachricht ist.

In Wirklichkeit passiert so etwas ja nicht? Denkste. Ein betrunkener 29-Jähriger wehrt sich in Hessen derart wild gegen seine Festnahme, dass er dabei einen Diensthund der Polizei beißt. Das Tier bleibt unverletzt. Wenn das mal kein Stoff für die Geschichtsbücher, zumindest aber für künftige Journalismus-Seminare ist. „Das kannst du dir nicht ausdenken“, sagt der Volksmund.