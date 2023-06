„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid!“ (Wochenspruch Matthäus 11, Vers 28)

Kennen Sie die Hornmilbe oder den Mistkäfer? Ich habe gelesen, dass diese possierlichen Tierchen das Tausendfache ihres Körpergewichts schleppen können. Das Tausendfache – das muss man sich einmal vorstellen! Es wäre so, als würde ein Mensch ein Gewicht von zum Beispiel 80 Tonnen vom Fleck bewegen können... einfach unfassbar!

Dabei sind die Gewichte, die wir Menschen manchmal mit uns herumschleppen, auch nicht ohne. Im Gegenteil. Sie sind nicht sichtbar, stehen nicht vor Augen. Sie lasten weniger auf den Schultern, aber umso schwerer auf dem Herzen oder auf der Seele. Oftmals mögen sie sich schwerer anfühlen als das Tausendfache des eignen Körpergewichts, und manch einer ist schon unter ihnen zusammengebrochen.

Das meint Jesus, wenn er uns als „Mühselige und Beladene“ anspricht. Er denkt an Kinder und Jugendliche, die unter den Erwartungen der anderen leiden, die nur mühsam ihren Weg ins eigenständige Leben finden oder mit Rückschlägen nicht klarkommen, die Anerkennung suchen und sie oft nicht finden.

Mühselig und beladen sind viele, weil sie unter Krieg, Armut und Unterdrückung leiden. Weil sie Sorgen haben, innerlich belastet sind oder zerrissen. Oft bleibt es für die Mitmenschen verborgen. Man zeigt die glatte Fassade, um sich nicht angreifbar zu machen. Häufig mit der Folge, dass irgendwann die Last zu groß wird und man krank wird. Der Körper signalisiert damit, dass es so nicht mehr weitergeht. „Die Seele spricht zum Körper: Rede du mit ihm, auf mich hört er nicht mehr.“ Und der Körper zieht dann die Notbremse und zwingt einen dazu, eine Pause einzulegen.

„Kommt her zu mir!“ Das ist die große Einladung Jesu. Ein Satz wie eine ständig offenstehende Tür. Ein Satz, der einfach guttut. Eine Einladung, die vor allem jenen gilt, deren Herz unruhig ist, voller Sorge und Unruhe. Ein Satz wie ein Ruhepol, eine Oase, eine Aufladestation für ausgebrannte und leere Seelen.

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid!“ Damit spricht Jesus an, was wir sonst gerne ausblenden und überspielen wollen. Was wir nicht wahrhaben wollen. Jesus sieht uns, er nimmt sich unser an und will die Not wenden: „Ich will euch erquicken.“ Erquicken heißt: „Ich will dich erfrischen, dich kräftigen, ich will dich heil machen.“ Jesus ruft uns heraus aus dem Trott. Eine Einladung mit einer Riesenchance auf neue Entdeckungen. Lassen wir uns rufen. Vielleicht auch an diesem Sonntag in einen der Gottesdienste in den Kirchen der Grafschaft. Oder an der frischen Luft wie beim ökumenischen Gottesdienst morgen um 11 Uhr an der Mühle in Veldhausen. Einfach nur da sein, damit Gott für mich da sein kann, weil er mich erquicken will.

Jan Hagmann ist Pastor der reformierten Kirche Veldhausen

Karte

___

Gottesdienste in der Grafschaft: Termine im Überblick auf GN-Online