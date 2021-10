Das große Rätselraten

Ein Synonym für faserige Baumringe mit vier Buchstaben, das französische Wort für „Schönling“ oder ein anderes Wort für „Zusammengehörigkeit“ mit sieben Buchstaben. Wissen Sie, welche Begriffe hier gesucht werden? Ich nicht.

Das habe ich vor einigen Wochen festgestellt, als ich am heimischen Küchentisch das Kreuzworträtsel der GN für mich entdeckte. „So schwer kann das ja nicht sein“, dachte ich mir und setzte mich voller Vorfreude an die Denksportaufgabe. Schnell wurde mir klar, dass ich scheinbar weder über das nötige Allgemeinwissen noch über ausreichende Fremdsprachenkenntnisse verfüge. Die Freude wich der Verzweiflung und ich fing an, mit einem Auge auf die Lösungen zu schielen. Mein Ehrgeiz, irgendwann ein Rätsel ohne Schummelei zu lösen, war geweckt.

Mittlerweile fülle ich regelmäßig die leeren Kästchen auf der Rätselseite mit Buchstaben – mal mit mehr, mal mit weniger Hilfe aus den Lösungen. Sogar im Urlaub hielt die Rätseleuphorie an. Kurzerhand kaufte ich einen 400 Seiten dicken Kreuzworträtsel-Block und behelligte meine Begleitung allabendlich mit den gesuchten Synonymen für Maulwurfsgrille oder dem Lösungswort mit vier Buchstaben für eine Disziplin beim Tontaubenschießen.