Das gibt GN-Redakteur Rolf Masselink dem Journalisten-Nachwuchs mit auf den Weg

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Mein Kollege Rolf Masselink hat den GN-Lokalteil geprägt wie kaum ein anderer Redakteur. Er kann auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen, verfügt über ein enormes Wissen, ist bestens vernetzt, bekommt alles mit. Er hat keine Ehrfurcht vor Autoritäten, scheut keinen Konflikt, lässt sich nicht mit Floskeln abspeisen, sondern hakt kritisch nach. Und: Er hat die seltene Gabe, selbst komplizierteste Sachverhalte verständlich und spannend aufzuschreiben. Kurzum: Rolf Masselink ist ein Top-Journalist – und seit dem 1. September Rentner.

Zumindest offiziell. Denn Rolf und Ruhestand, das passt schlecht zusammen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass er uns als Spezialist für Grafschafter Wirtschaftsthemen erhalten bleibt und in den kommenden Monaten ein spannendes neues Projekt auf den Weg bringen wird. Lassen Sie sich überraschen, liebe Leserinnen und Leser! Ich werde Sie in der „Post vom Chefredakteur“ auf dem Laufenden halten.

© Hille, Henrik Als Reporter im Einsatz, mittlerweile auch gerne vor der Kamera: GN-Redakteur Rolf Masselink (rechts) führt ein Interview mit BE-Vorstand Joachim Berends. Foto: Hille

Im redaktionellen Alltagsgeschäft allerdings müssen wir ab sofort auf „RM“ verzichten. Das ist ein tiefer Einschnitt, aber darauf sind wir vorbereitet. Es war nicht zuletzt Rolf Masselink selbst, der sich in den vergangenen Jahren in die Volontärsausbildung eingebracht, sein Wissen geteilt, jungen Kolleginnen und Kollegen viele Tipps gegeben und sie so auf den Redakteursberuf vorbereitet hat. Diese jüngere Generation ist bereit, nun noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Angeführt wird sie dabei unter anderem von Jonas Schönrock, der die Teamleitung unserer Reporter von Rolf Masselink übernommen hat.

Weil er noch nicht so ganz geht, haben wir den Kollegen Masselink zunächst nur in kleinem Rahmen verabschiedet. Und der hat – so kennen wir ihn! – die Gelegenheit genutzt, um aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz zu erzählen, aber auch vorauszuschauen auf die künftige Entwicklung. „Das müsste er eigentlich mal aufschreiben“, habe ich in dem Moment gedacht – und ihn an seinem letzten offiziellen Arbeitstag als GN-Lokalredakteur noch schnell damit beauftragt:

___

Der Beruf des Journalisten lebt mit und von Veränderung

Von Rolf Masselink

Viel hat sich verändert in den 42 Jahren meines Journalistenlebens. Viel? Eigentlich alles! Oder doch nicht?

Verändert haben sich die Arbeitsbedingungen. Als ich 1981 meine ersten Artikel in der GN-Lokalredaktion schrieb, hämmerte ich sie in die Tasten einer Schreibmaschine – die erste elektrische in der Redaktion! Für die älteren Kollegen (Kolleginnen gab es damals nicht!) eine „neumodische Teufelsmaschine“. Damals gab es kein Smartphone, keinen Laptop und keinen PC, das Internet war noch nicht erfunden. Wir schrieben ausschließlich für die gedruckte Zeitung. Was in der Grafschaft aktuell wichtig und was wissenswert war, erfuhren die Menschen am nächsten Morgen aus den GN. Niemand konnte sich etwas anderes vorstellen.

Kolleginnen, die damals noch gar nicht geboren waren, sagten später zu mir: Fürs Printprodukt schreibst du die Nachrichten von gestern, wir schreiben online die Nachrichten von heute. Richtig. Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert, und das immer schneller. Und der Beruf des Journalisten lebt von und mit diesen Veränderungen. „Aktuell“ heißt auch bei den GN schon lange nicht mehr „für die Ausgabe von morgen“, sondern online für sofort. Gut so!

Bestens vernetzt: Rolf Masselink (rechts) 1986 im Gespräch mit dem damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Hans-Jochen Vogel. Foto: Bulla

Wie wird die Welt aussehen, wenn meine jungen Kolleginnen und Kollegen in einigen Jahrzehnten auf ihr Berufsleben zurückblicken? Niemand kann das vorhersehen. Sicher ist, dass die großen Themen unserer Zeit – Globalisierung und Digitalisierung, Klimawandel und Energiediskussion, Künstliche Intelligenz und das globale Ringen um eine neue Weltordnung – immer stärker unseren Alltag bestimmen. Radikale Veränderungen lange vertrauter Lebensbereiche werden die Folge sein. Das wird vielen Menschen gerade bewusst – und schürt Zukunftsängste.

Der Takt des Lebens wird schneller, die Welt komplexer. Aber die Aufgabe für uns Journalisten bleibt dieselbe: Wir müssen dran sein am „Puls der Zeit“. Wir müssen – eher als andere – Veränderungsprozesse wahrnehmen, erklären, transparent machen und bewerten. Dazu müssen wir Neuigkeiten auf ihren Wahrheitsgehalt abklopfen, Fakten von Gerüchten und Meinungen unterscheiden und ihre Bedeutung für die Menschen bewerten und verständlich machen. Kurzum: den Menschen Orientierung in ihrem Lebensalltag anbieten.

Diese Aufgabe wird für meine jungen Kolleginnen und Kollegen nicht einfacher. Sie stehen vor der Herausforderung, im Dschungel der sekundengetakteten Informations- und Meinungsmedien von Facebook bis TikTok, von Tagesschau bis Telegram die Übersicht zu behalten. Journalisten stehen mehr denn je vor der Herausforderung, die Menschen abzuholen aus „Informationsblasen“, die sie als Wahrheiten wahrnehmen. Gesellschaftliche Veränderungen von der zunehmenden Ich-Bezogenheit der Menschen bis zum wachsenden Misstrauen gegen staatliche Organisationen und Medien verändern die Rahmenbedingungen für journalistisches Arbeiten.

Umso wichtiger bleiben traditionelle journalistische Tugenden: ein Gespür für Themen, Neugier und Urteilsvermögen, Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit, Allgemeinbildung und Hintergrundwissen, Stressfestigkeit und Organisationstalent, dazu soziale Vernetzung und das Bestreben, den Dingen auf den Grund zu gehen. Das war für mich in 40 Jahren wichtig, und das wird auch in den kommenden 40 Jahren wichtig bleiben – gleichgültig, auf welchen „Kanälen“ journalistische Inhalte künftig verbreitet werden.

Man soll sich hüten, jungen Kolleginnen und Kollegen „Empfehlungen“ für ihren beruflichen Werdegang mit auf den Weg zu geben. Aber wenn‘s nach mir geht: Bewahrt euch die Bodenhaftung für die Grafschaft, bleibt dran am Lebensalltag der Menschen hier und sensibel für ihre Sorgen und Nöte.

___

Dem kann ich mich nur anschließen, lieber Rolf! Wir wünschen dir einen sanften Übergang in den Ruhestand – und freuen uns, wenn du vorerst noch keine Ruhe gibst, sondern „deine GN“ weiterhin kritisch begleitest.