Das geht mir nicht aus dem Kopf

Tut...tut...tut... was für andere nur das akustische Zeichen ist, dass die Fußgängerampel „Grün“ zeigt, beschert mir prompt einen Ohrwurm. Das Lied, das automatisch in meinem Kopf abgespielt wird und für die nächsten Stunden keine Anstalten macht, sich wieder zu verabschieden, hat nämlich ein eben solches „Tuten“ als Anfang.

Meine Freude hält sich in Grenzen, schließlich habe ich das Lied gefühlt schon 500 Mal in der vergangenen Woche gehört. Wenn meinen Kindern etwas gefällt, muss es nämlich immer wieder abgespielt werden. Aber nun - in einer Situation, die nun gar nichts mit Musik zu tun hat - holt es mich auch wieder ein.

Am besten gewöhne ich mich an den Gedanken, an jeder Ecke von Ohrwürmern „überfallen“ zu werden. Schließlich hat die Vorweihnachtszeit begonnen und „Last Christmas“ und Co sind nur ein Glöckchenklingeln davon entfernt, sich in meinen Kopf einzunisten.