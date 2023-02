Das Gebet ist ein Geschenk

Vom Beten spricht der Wochenspruch für die neue Woche aus Daniel 9,18: „Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.“ Dass wir Menschen beten können, ist ein kostbares Geschenk. Dafür gibt es viele Beispiele in der Bibel: Ob es Abraham ist, der sich für die Menschen in Sodom und Gomorrha einsetzt, oder David, der in vielen Psalmen sein Vertrauen auf Gott zum Ausdruck gebracht hat. Für Daniel war das Gebet so kostbar, dass er es sich nicht nehmen ließ, auch als es ihm verboten wurde. Es blieb für ihn Quelle des Glaubens und Ort der Geborgenheit. Immer wieder haben Menschen sich mit ihrer Freude und mit ihrem Dank, aber auch mit ihren Sorgen und Fragen an Gott gewandt und entdeckt, wie das Gebet sie verändert und stärkt. Aber es gibt auch Zeiten und Situationen, in denen es Menschen schwerfällt, zu beten. Manchmal sind die Fragen größer als der Glaube. Da kann es guttun, andere zu haben, die in ihrem Gebet an einen denken. Und es kann eine Hilfe sein, mit den Worten anderer zu beten.

Wie geht es uns mit dem Gebet? Fällt es uns leicht oder eher schwer? Nimmt es viel Raum ein in unserem Leben oder kommen wir nur selten dazu? Denken wir dabei viel an uns selber, oder kommen uns dabei andere in den Sinn, die unsere Fürbitte nötig haben?

Das Gebet kann uns helfen, den Blick für Gott und für andere zu öffnen. Das Gebet kann uns davor bewahren, nur uns selber zu sehen, oder angesichts unserer eigenen Schwäche stumm zu kapitulieren. Im Gebet haben wir eine gute Adresse für unsere Sorgen, aber auch für unsere Freuden.

Als die Jünger Jesus gebeten haben, ihnen das Beten zu lehren, hat er ihnen das Vaterunser gegeben. Ein Gebet, in dem an alles gedacht ist, und das bis heute Menschen an vielen Orten verbindet, ob es alleine gebetet wird oder mit anderen zusammen im Gottesdienst. Es ist ein kostbares Geschenk. Herzliche Einladung!

Hermann Teunis ist Pastor der altreformierten Kirchengemeinde in Hoogstede

