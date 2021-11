Das erklärt sich von selbst

Heute schon auf Bonne gewesen? Oder auf Pix? Freio? Klippo? Wenn Sie kleine Kinder in der Familie haben, ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich. Denn all diese Begriffe bezeichnen dasselbe: den Ausruhpunkt beim Fangenspielen, wo man eben nicht geschnappt werden darf. Bei meinen Töchtern heißt es Bonne, ich selbst hab früher „Bahne“ gesagt (wobei ich das Wort bis jetzt noch nie geschrieben habe).

Als meine Nichte aus Berlin zu Besuch war, fragte sie wiederum: Ist Bonne Klippo? Da konnte ich nur mit „vermutlich“ antworten, denn scheinbar gibt es zahllose Begriffe, die alle diesen „Ausruhpunkt“ beschreiben – und alle mit den jeweils anderen nur ganz wenig gemein haben.

So lerne ich im Internet, dass Kinder dazu auch „Leo“, eben „Pix“ oder „Pax“, „Pott“, „Hola“ oder „Wupp“ sagen. Gehört habe ich das alles noch nicht im wirklichen Leben. Aber wenn jemand im Fangenspiel schreit: „Hier nicht, ich bin auf Wupp!“ – dann würde ich es wohl auch verstehen. Manche Dinge erklären sich eben von selbst.

FLIMMO: Ratgeber zu Streaming, TV, und YouTube

Von Andrea Herzog

Das klassische Fernsehen hat mit Mediatheken, Streaming-Diensten und Videoportalen wie YouTube immer mehr Konkurrenz bekommen. Vor allem jüngere Zuschauer rufen ihre Filme und Serien überwiegend online ab. Und das gilt auch schon für die Jüngsten unter ihnen. Bereits die Zwei- bis Fünfjährigen verbringen mittlerweile genauso viel Zeit mit Streaming-Diensten wie vor dem klassischen TV-Bildschirm.

Mit der ständigen Verfügbarkeit von TV-Produktionen und den speziell für Streaming-Dienste produzierten Sendungen steht aber auch eine Fülle von Angeboten zur Auswahl, bei der es schon schwerfallen kann, den Überblick zu behalten. Eine Unterstützung gibt dabei der neue FLIMMO (www.flimmo.de). Einige Eltern kennen den FLIMMO vielleicht bereits aus dem Kindergarten oder der Grundschule. Dort wurde der Elternratgeber regelmäßig verteilt, allerdings ausgerichtet auf das klassische Fernsehprogramm.

Mittlerweile wurde der FLIMMO komplett neu konzipiert und gibt einen Überblick über Sendungen, die gerade im Fernsehen, den Mediatheken oder Streaming-Diensten laufen. Unter die Lupe genommen werden Filme, Serien, Dokus und YouTube-Kanäle, die Kinder gerne sehen. Diese müssen nicht aus dem Kinderprogramm kommen, auch Sendungen, die sich eigentlich an Erwachsene richten, aber bei Kindern ebenfalls beliebt sind, werden besprochen.

Die Bewertung der Sendungen erfolgt anhand eines Ampelsystems. Damit sieht man auf einen Blick, ob eine Sendung oder ein YouTube-Kanal für Kinder geeignet ist – und wenn ja für welches Alter. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, die besprochenen Sendungen nach Alter, Anbieter und Bewertung zu filtern. Wurde ein Angebot mit grün bewertet, kann es direkt vom FLIMMO aus aufgerufen werden.

Außerdem behandelt der FLIMMO auch allgemeine Fragen der Medienerziehung und gibt Tipps und Infos zu Streaming-Plattformen oder YouTube.

___

Andrea Herzog ist Dipl.-Pädagogin im Kreisjugendamt in Nordhorn