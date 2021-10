Das erklärt sich von selbst

Heute schon auf Bonne gewesen? Oder auf Pix? Freio? Klippo? Wenn Sie kleine Kinder in der Familie haben, ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich. Denn all diese Begriffe bezeichnen dasselbe: den Ausruhpunkt beim Fangenspielen, wo man eben nicht geschnappt werden darf. Bei meinen Töchtern heißt es Bonne, ich selbst hab früher „Bahne“ gesagt (wobei ich das Wort bis jetzt noch nie geschrieben habe).

Als meine Nichte aus Berlin zu Besuch war, fragte sie wiederum: Ist Bonne Klippo? Da konnte ich nur mit „vermutlich“ antworten, denn scheinbar gibt es zahllose Begriffe, die alle diesen „Ausruhpunkt“ beschreiben – und alle mit den jeweils anderen nur ganz wenig gemein haben.

So lerne ich im Internet, dass Kinder dazu auch „Leo“, eben „Pix“ oder „Pax“, „Pott“, „Hola“ oder „Wupp“ sagen. Gehört habe ich das alles noch nicht im wirklichen Leben. Aber wenn jemand im Fangenspiel schreit: „Hier nicht, ich bin auf Wupp!“ – dann würde ich es wohl auch verstehen. Manche Dinge erklären sich eben von selbst.