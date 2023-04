Das Croissant

„Hast du immer noch das Essen mit dabei?“, fragt mich ein Mitreisender. Es ist bereits Abend und wir befinden uns auf dem Rückweg zum Hotel. Den ganzen Tag hatte ich mein bereits angefangenes Croissant vom Frühstück – sicher in einer Serviette gepackt – im Rucksack mit mir durch Paris getragen. Daraus entwickelte sich schnell ein Running Gag. Den ganzen Tag über wurde ich immer wieder nach dem Croissant gefragt. Umso erstaunter bin ich, als nun echtes Interesse daran zu bestehen scheint. Der Hunger des Mitreisenden muss wirklich groß sein. Ich bejahe seine Frage.

Er wiederum schaut mich überrascht an: „Ich wusste gar nicht, dass du eine Tupperdose mit dabei hast.“ Habe ich auch nicht, eine Serviette reicht schließlich für den Transport. Er schaut mich entsetzt an. „Hält das denn dicht? Saut das nicht alles ein?“, fragt er und verwirrt mich. Also berichte ich von meiner ausgeklügelten Falttechnik und rufe damit noch mehr Erstaunen und Ungläubigkeit hervor, auch andere Mitreisende scheinen nun sehr irritiert. Dann kommt so langsam Licht ins Dunkel: Während ich die ganze Zeit über mein Croissant sprach, waren meine Begleiter gedanklich bei dem Reisgericht, das wir zu Mittag aßen. Nun verstehe ich die Verwirrung. Davon hatte ich aber natürlich nichts in eine Serviette gepackt!