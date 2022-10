Das Auto-Rätsel

Oft erzählen wir an dieser Stelle die eine oder andere Anekdote aus dem Straßenverkehr. Das Fahrzeug, um das es heute gehen soll, fährt aber keineswegs zu schnell oder in besorgniserregenden Schlangenlinien. Es bewegt sich gar nicht. Seit Wochen steht ein verwaistes Auto in meiner Straße und scheint vom Besitzer nicht vermisst zu werden. Mittlerweile türmt sich das Herbstlaub auf der Motorhaube und die Reifen werden langsam schlapp. Auch die Kennzeichen fehlen. Denn die hat die Polizei vor gar nicht langer Zeit abmontiert.

Handelt es sich bei dem Auto etwa um Diebesgut? Vielleicht hat der Besitzer die Versicherung nicht bezahlt. Oder vielleicht wusste er nicht, wie man Altwagen richtig entsorgt. Eventuell waren aber auch die ausgefallenen Sitzbezüge, auf denen ein Wolf den Vollmond anheult, ausschlaggebend für das Verlassen des Autos. Wahrscheinlich werde ich das Rätsel um das mysteriöse Auto vor meiner Haustür nie klären. Und bis das Ordnungsamt den verwaisten Wagen abschleppt, bleibt noch Zeit für weitere Theorien.