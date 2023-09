Haben Sie auch eine „Werft“ zu Hause? Nein, ich meine nicht die Werkshallen, in denen Schiffe gebaut und gewartet werden. Ich meine eine Schublade, einen Schrank oder vielleicht sogar einen ganzen Raum, in den Sie alles werfen, was Sie im Moment nicht brauchen.

Bei mir ist es ein kleiner Werkstattraum. Dort kommt alles hinein, was gerade nicht benötigt wird. Zu kleine Fußballschuhe des Sohnes, der abgebaute Swimmingpool am Ende des Sommers, ein kaputter Weihnachtsbaumständer, der eigentlich vor Jahren repariert werden sollte, ein Schaukelbrett, Lichterketten, eine überquellende Kiste mit Kunstwerken der Kinder und, und, und. Irgendwann ist der Raum so voll, dass ich mich kaum noch darin umdrehen kann, finden lässt sich kaum etwas. Dann ist es an der Zeit aufzuräumen, auszusortieren.

Oft stellt sich heraus: Vieles in unserer „Werft“ ist Müll. Und manchmal frage ich mich, warum ich die kaputte Vase nicht gleich weggeworfen habe, sondern erst einmal in die „Werft“ gestellt habe. Vielleicht weil ich irgendwie an dem Ding hänge, weil eine Freundin sie mir vor Jahren aus ihrem Urlaub mitgebracht hat. Aber manchmal hilft es nichts, das alte Zeug muss weg – und vorher sortiert werden. Papier, Gelber Sack, Restmüll, Holzabfälle, Metall, Hartplastik … Einige Autofahrten zum Wertstoffhof, dann ist es geschafft. Die „Werft“ ist wieder begehbar. Alles, was noch benötigt wird, lässt sich wiederfinden und Neues, gerade nicht Benötigtes, kann „hineingeworfen“ werden. Und irgendwie fühlt sich diese Aufräumaktion jedes Mal befreiend an.

Aber wie ist das eigentlich mit dem, was wir in unserem Leben so ansammeln an Dingen, die wir nicht mehr brauchen, von dem wir uns aber auch irgendwie nicht trennen können? Die „Werft“ in unserer Seele. Eine zerbrochene Beziehung, eine eingeschlafene Freundschaft, erlebtes Mobbing, Abschied von einem lieben Menschen, einfach alles, was schwer auf unserer Seele liegt, das uns belastet. Auch dafür gibt es einen Wertstoffhof. Und dort muss noch nicht einmal genau sortiert werden, alles darf einfach auf einen Haufen geworfen werden und es wird dennoch aufgehoben. Und dieser Wertstoffhof ist Gott.

Es braucht noch nicht mal ein Auto oder Kisten dafür. Ich kann ihm einfach alles anvertrauen, alles Leichte und alles Schwere. Die „Werft“ meiner Seele. Ich darf ihm alles vor die Füße werfen, muss nichts aussortieren und schon gar nicht für besonders schwer zu entsorgenden Müll bezahlen. Alles wird angenommen – ganz ohne Kontrolle. Damit sind die Wunden auf meiner Seele nicht verschwunden, aber es ist wieder Platz. Es gibt die Möglichkeit, dass sie heilen können und ich wieder atmen kann. Befreit und mit hoffnungsvollem Blick.

Versuchen Sie es doch einfach einmal, wenn die „Werft“ ihrer Seele zu voll geworden ist.

Annelen Tandara ist Pastorin der reformierten Kirchengemeinde Emlichheim

