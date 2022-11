Dahlien machen Platz für Zwiebelblumen

Dahlien sind im Sommer die Stars vieler Gärten. Robust, ausdauernd und mit vielen Blüten erfreuen sie monatelang - bis zum ersten Frost. Dann heißt es, die nicht winterharten Knollen aus der Erde zu holen und für die Überwinterung vorzubereiten. „Ursprünglich stammt die Dahlie aus Mexiko und ist eine wahre Sonnenanbeterin“, weiß Blumenzwiebelexperte Carlos van der Veek. „Unsere kalten und vor allem auch feuchten Winter verträgt sie gar nicht gut.“ Tulpen dagegen müssen unbedingt vor dem Winter in die Erde - sie brauchen die Kälte für ihre Entwicklung, um dann im Frühling mit eleganten Blüten das neue Jahr zu begrüßen.

Beide beliebten Pflanzen geben sich somit sozusagen die Hand und genau diese Tatsache können Gartenbesitzer für sich nutzen, meint Experte van der Veek: „Einfach Dahlien ausgraben und einige Tulpenzwiebeln in das entstandene Loch legen, wieder mit Erde füllen, ordentlich angießen und auf den Frühling warten.“

Knollen überwintern

Zum Ausheben der Dahlienknollen nimmt man am besten eine Grabegabel zu Hilfe, denn in der Regel sind die Kraftpakete jetzt erheblich größer, dicker und auch schwerer als bei der Pflanzung im späten Frühjahr. Wichtig ist aus diesem Grund auch, das Loch groß genug auszuheben, um nicht aus Versehen die Knolle zu verletzen und so anfälliger zu machen für Fäulnis und Austrocknung. Anschließend schneidet man die Stiele der Pflanze einige Zentimeter über der Knolle ab und entfernt grob die Erde. Von einer gründlichen Reinigung mit Wasser rät der Niederländer ab: „Zu saubere Knollen trocknen im Vergleich zu etwas erdigeren während der Lagerung schneller aus. Außerdem reizt man die Dahlienhaut unnötig stark. Schmutz und Sand bilden außerdem einen natürlichen Schutz. Deshalb sollte man ruhig etwas Erde auf der Knolle und zwischen den Wurzeln lassen!“

Sind die Knollen der Dahlien im späten Herbst ausgegraben, können die Tulpenzwiebeln gepflanzt werden.

Anschließend kommen die Knollen entweder in eine Kiste mit Holzspänen oder man umwickelt sie mit Zeitungspapier und bewahrt sie in einer Plastiktüte auf. Aber Achtung: Bei Letzterem bitte unbedingt darauf achten, dass die fingerähnlichen Knollen ausreichend Luft bekommen.

Tulpen als Platzhalter

Sind die Knollen der Dahlien im späten Herbst ausgegraben, können die Tulpenzwiebeln gepflanzt werden. Wie die Dahlien mögen sie lockeren Boden und einen sonnigen Standort. Hochwachsende Gartentulpen sind ein super Platzhalter im Frühjahr.

Das Loch, das die Knollen der Dahlien hinterlassen, kann etwas zu groß für die Tulpenzwiebeln sein. Diese sollten knapp zehn Zentimeter tief in die Erde gebracht werden. Ist das der Fall, einfach etwas Blumenerde hineingeben, bevor man die Tulpen mit einem Abstand von ebenfalls zehn Zentimetern ins Loch gibt. Schön natürlich wirkt es, wenn die Frühlingsblüher wie zufällig gewachsen erscheinen. Daher rät van der Veek, die Tulpen mit einer Hand Richtung Loch zu werfen und dort zu pflanzen, wo sie landen: „Das kann durchaus auch neben der Stelle sein, an der zuvor noch die Dahlie wuchs. So ergibt sich ein lockeres Gesamtbild.“ Auf jeden Fall muss nach der Pflanzung kräftig angegossen werden, damit die Tulpen Fuß fassen können.

Der richtige Zeitpunkt

Zwar kribbelt es vielen Gartenbesitzern bereits in den grünen Daumen, allerdings heißt es geduldig sein und auf den richtigen Moment warten. Dahlienknollen müssen noch die Nährstoffe für das nächste Jahr speichern, bevor sie aus der Erde geholt werden, während sich Tulpenzwiebeln eine Bodentemperatur von dauerhaft unter 13 Grad Celsius wünschen. Eine zu frühe Pflanzung würde sich negativ auf ihr Wurzelwachstum auswirken. Eine spätere Pflanzung bis Ende November macht Tulpen dagegen nichts aus. Es ist also keine Eile geboten.