Daheim in der Vereinskneipe

Es gab eine Zeit, da war ich fast jeden zweiten Tag da – nach jedem Training, jedem Spiel und wenn sonst nicht viel anlag. Die Vereinskneipe war damals nicht nur für die Fußballer meines Dorfvereins zentraler Anlaufpunkt. Das ist lange her, bummelig 30 Jahre und mehr.

Nun ergab sich beim jüngsten Heimatbesuch die Gelegenheit, mal wieder reinzuschauen. Schon beim Betreten empfingen mich der gewohnte Geruch und die bekannten Geräusche von der Kegelbahn. Eines allerdings fehlte und ich vermisste es nicht: der Dunst und der Geruch von Zigarren und Zigaretten – dem Rauchverbot sei Dank.

Auch die Wirtsfamilie ist noch immer dieselbe, nur dass nun schon die dritte Generation hinterm Tresen steht. Und davor hingen auch noch einige Typen ab, die ich von damals kannte. „Fräänkie“, grinste mir einer entgegen, mit dem ich einst zusammen gekickt hatte. Die Theke, Tische und Stühle – alles wie damals. Selbst die ausgestopften Wildtiere, ein Marder und ein Uhu, hängen noch an der Wand. Einzige sichtbare Veränderung: Statt des wuchtigen Röhrenfernsehers thront ein Flachbildschirm überm Stammtisch.

In die Kneipe gelockt hatte mich vor allem die Aussicht auf Currywurst mit Pommes, riesig und lecker hatte ich sie in Erinnerung. Und dass auch das noch genau so war wie früher, darüber war ich mal richtig froh.