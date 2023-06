/ Lesedauer: ca. 10min Die Kleinen schützen Corona bei Kindern: Das müssen Eltern wissen

Corona verläuft bei Kindern in der Regel sehr mild. Doch die Kleinen können sich gerade in der Kita oder Schule natürlich trotzdem anstecken - und dann andere gleich mit. Was Eltern wissen sollten.

© Florian Schuh/dpa-tmn Kinder stecken eine Covid-Infektion gut weg, trotzdem ist das nicht ungefährlich. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn

Von dpa