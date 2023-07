„Christen müssen artig sein“

Die Mücke sirrt durch den Raum. Sie sucht nach einem Opfer! Ich jedenfalls lasse mich nicht gern stechen in diesen Sommermonaten. Und so nervt das „Ssss“. Meine Aufmerksamkeit fokussiert sich. Die Mücke setzt sich auf meinen Arm. Zack! Ich schlage zu. Auf frischer Tat ertappt, Problem gelöst! „Ich denke, du bist Christ?“ tönt meine Nachbarin vorwurfsvoll. Bin ich ertappt? Darf ein Christ das?

Mir begegnen öfter sehr vorgefertigte Meinungen, was man als Christ oder im Speziellen als Pastor darf und was nicht. Überspitzt fasse ich es so zusammen: Christen müssen auf jeden Fall immer Gutes tun: Immer freundlich, immer gut gelaunt, immer bereit zu spenden, immer hilfsbereit. Meine Güte. Puh – ist das anstrengend! Und im ersten Korintherbrief (1. Kor 6,9-20) wird gleich eine ganze, explizite Liste geliefert: Unzucht, Götzendienst, Ehebrecher, Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder und Räuber. Für Menschen, die so was tun, sei kein Platz in Gottes neuer Welt!

Schwach erlebe ich mich immer wieder ... und Hand aufs Herz: Wer hat nicht schon mal einen über den Durst getrunken? Ich frage mich: Aber wie kann ich dann noch Christ sein? Ich versuche, es andersherum zu denken: Was steht denn in der Bibel darüber, wer denn dann in Gottes neue Welt hinein kommt? Wer ist denn ein Christ? Im Markusevangelium steht dazu: „Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden.“ Das steht an manchen anderen Stellen ganz ähnlich. Kein Müssen. Kein Gebot. Kein Verbot. Nur: Wer glaubt und getauft ist.

Glaube – ich glaube an Gott; das bedeutet: Ich vertraue Gott. Ich vertraue darauf, dass er mein Leben begleitet. Ich vertraue darauf, dass er das Beste für mich will. Ich vertraue, dass er seine Versprechen der Liebe erfüllt. Ich glaube – das heißt dann auch: Ich traue Gott zu, dass er meine Fehler, Wut und mein Unverständnis aushalten kann. Ich traue Gott zu, dass er mich versteht, wenn ich mich selbst nicht verstehe und am Leben verzweifle. Und ich vertraue darauf, dass ich am Ende mit Jesus auferstehen werde, dass ich in Gottes neuen Welt Platz finde.

Ich bin Christ – das hat zunächst einmal gar nicht so viel mit Verhaltensregeln zu tun. Sondern Christen sind die, die Gott, Christus und den Heiligen Geist ernst nehmen, die ihm vertrauen. Vor den Ansprüchen, vor der Ethik gibt es den Glauben, das Vertrauen. Vom „Müssen“ ist da nicht die Rede. Ich erlebe es eher andersherum: Finde ich etwas wichtig, dann spielt es eine Rolle in meinem Leben. Finde ich etwas wichtig, dann sorge ich für die Voraussetzungen, zum Beispiel Zeit oder Geld. Finde ich etwas wichtig, dann setzte ich dies selbst um. Diese Prioritäten, die scheinen die Menschen in Korinth vergessen zu haben. Dass wir Gott vertrauen, dass er uns wichtig ist, das kann man im Leben merken.

Und – zack! Schon setze ich mich für den Frieden ein. Schon kämpfe ich für die Gerechtigkeit. Schon lebe ich Gottes liebende Welt.

Holger Schmidt ist Pastor der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Nordhorn

