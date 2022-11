Bunt, bunt, bunt ist alles, was ich habe

Es gibt Muster, die geben sich erst im Nachhinein zu erkennen. Zugegeben, bei meiner Erkenntnis handelt es sich weniger um ein Muster als um ein Farbschema. Schon seit längerem verfolgt mich nämlich ein bestimmter Grünton, dem ich scheinbar komplett verfallen bin. „Salbei“ nennt eines der größten deutschen Modemagazine dieses helle Grau-Grün, das auffällig oft in meinem Schrank zu finden ist. Mit Schal, Mütze, Jacke und Hose, könnte ich mittlerweile ein ganzes Outfit in dem Farbton tragen und mich dabei in meiner Küche verstecken, die – Sie ahnen es – auch „salbeifarben“ gestrichen ist. Dabei habe ich all diese Käufe keineswegs aufeinander abgestimmt. Vor Kurzem ist mir allerdings ein neues Farbschema aufgefallen: Meine neue Sporttasche, der Jogginganzug und die Lieblingsstrickjacke haben alle einen ähnlichen Fliederton. So langsam wird es also ziemlich bunt in meiner Wohnung und in meinem Kleiderschrank. Aber in der dunklen Jahreszeit bringe ich doch gerne ein bisschen Farbe in das triste Grau.