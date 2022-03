Bundespolizistinnen retten Zwergfledermaus

Zwei Bundespolizistinnen haben eine abgestürzte Zwergfledermaus auf einem Bürgersteig in Lüneburg gerettet. Auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft war ihnen das hilflose Tier aufgefallen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Sie setzten es in eine Pappschale und informierten das Wildvogel- und Artenschutzzentrum des Tierschutzvereins Lüneburg. Diese Fledermäuse halten sonst bis Ende März, Anfang April Winterruhe und erwachen erst, wenn genügend Insekten als Futterquelle vorhanden sind.

Die Bundespolizistinnen retteten der Zwergfledermaus wahrscheinlich das Leben, da sie vermutlich verhungert oder selbst verspeist worden wäre. Ihre Flügel wurden geröntgt und eine Infusion verabreicht. Der tiermedizinische Fachangestellte Jaden Ernst stellte fest, dass es dem etwa ein- bis zweijährigen Männchen soweit gut geht. In den nächsten Tagen könne entschieden werden, ob noch weitere Pflege oder Winterruhe erforderlich ist.