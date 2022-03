Bürgerrechtler: 700 Festnahmen bei Demos in Russland

Bei neuen Protesten gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine sind in russischen Städten 724 Menschen festgenommen worden. Das Bürgerrechtsportal Owd-Info veröffentlichte eine Liste mit den Namen der Festgenommenen.

Seit Beginn der Anti-Kriegs-Demonstrationen sind demnach 7586 Menschen in Gewahrsam genommen worden. Heute habe es in mehr als 25 russischen Städten Proteste gegeben.

More than 6,440 people were arrested at antiwar protests since Thursday. The biggest number are in the following cities:

3126 — in Mosocw

2084 — in Petersburg

125 — in Ekaterinburg

108 — in Krasnodar

101 — in Niznhy Novgorod

73 — in Novosibirsk

71 — in Kazan

In total, 103 cities pic.twitter.com/iid4LisIkY