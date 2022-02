BSV-Coach nach Niederlage: Unerfahrenheit und Kraftverlust

Nach der 30:33 (19:13)-Niederlage gegen die HSG Blomberg-Lippe hat Trainer Dirk Leun vom Handball-Bundesligisten Buxtehuder SV sein Team in Schutz genommen. «Es war ein intensives Handballspiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten haben wir hervorragend Handball gespielt. In der zweiten lag es erstens an der Unerfahrenheit und zweitens am Kraftverlust nach dieser englischen Woche», sagte der Coach. Seine Mannschaft hatte kurz nach Beginn der zweiten Hälfte noch mit acht Toren geführt.

Für den BSV war es das dritte Spiel binnen acht Tagen. «Wir haben keine so breite Bank im Rückraum, deshalb mussten wenige Spielerinnen heute sehr viel leisten», sagte Leun. Man müsse aber auch das Positive sehen, meinte der Coach. «Wir haben über Phasen so gut Handball gespielt, wie ich das hier schon lange nicht mehr gesehen habe.»