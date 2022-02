Brokkoli sind meine Blumen

Da habe ich mich aber am Montag gewundert. Es war der 14. Februar, als ich an den Supermarktkassen auffällig viele Herren mit Blumen in der Hand entdeckte. Verkauft der Markt die bunten Freuden-Spender als Schnäppchen? Eher nicht. Erwirken diese Blumen besonders berauschende Effekte auf uns Menschen? Vielleicht.

Auf mich wirkt der plötzliche Kaufrausch am Montag jedenfalls nicht ansteckend. Brokkoli und Kohlrabi sind an diesem Abend meine Blumen, mit denen ich meine Freundin empfange.

Mir ist dann aber doch nicht nach Brokkoli zum Abendessen zumute und so frage ich sie, ob wir noch etwas essen gehen möchten. „Lieber morgen, ist mir zu kitschig heute – am Valentinstag.“ Da hat der Brokkoli-Käufer aber noch mal Glück gehabt.