Bringen wir es auf den Punkt: Überschriften sind tückisch

„Die Überschrift“ ist eine journalistische Königsdisziplin, nicht umsonst hat ein gleichnamiges Buch der Autoren Wolf Schneider und Detlef Esslinger mehrere Auflagen erreicht. In dem Standardwerk begegnet der Leser „Sachzwängen, Fallstricken, Versuchungen und Rezepten“ beim Formulieren einer Schlagzeile. Gut so und zur Lektüre empfohlen, denn Tücken gibt es mehr als genug, glauben Sie mir.

Es gehe, heißt es, um nichts weniger als „die Kunst, mit wenigen, treffenden und klar formulierten Wörtern die Kernaussage eines nachfolgenden Textes auf den Punkt zu bringen und damit die sofortige, ungeteilte Neugier des Lesers zu wecken“. Leicht gesagt, mitunter schwer zu machen. Bleiben wir auf dem Boden, solides Handwerk tut‘s meistens auch.

Der Titel ist ein Versprechen

Wir begegnen in unserer täglichen Arbeit immer wieder dem Argument: „Die meisten lesen doch nur die Überschrift.“ Ich bestreite das, es gibt wenig belastbare Statistiken dazu. Aber gefühlt, da haben die Leute recht, bleibt noch am ehesten in den Köpfen, was in großen Buchstaben über einem Artikel steht. Ich sage: Wir geben zwar die Richtung vor, und die allgemeine mediale Reizüberflutung verlockt zur kräftigen Formulierung. Aber der Inhalt muss halten, was die Headline verspricht.

Ist es also okay, die ehrenwerten Bemühungen vieler Grafschafter um herrenlose Tiere mit dem Print-Titel „Kampf gegen das Katzenelend“ zu betiteln? Zwar streiten private Pflegestellen nicht mit Feuer und Schwert für ihr Anliegen, aber sie zeigen großen Einsatz gegen so manchen Widerstand. Was Tierschutz im Detail bedeutet, vermittelt der Text, er ist lesenswert. Somit verdient er eine knackige Überschrift, die Aufmerksamkeit erregt.

Schocks und Nackenschläge

In der gleichen Ausgabe berichten die GN von der Niederlage der deutschen Fußballerinnen bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland im Gruppenspiel gegen Kolumbien, das durch ein spät erzieltes Tor entschieden wurde. „Schock in der Nachspielzeit“, heißt es auf der Titelseite. Im Innenteil findet der Bericht als „Ganz später Nackenschlag“ seine Fortsetzung.

Der Autor reduziert diese intensiv geführte Begegnung auf eine einzige Sekunde – und liegt damit richtig. Oder kennen Sie jemanden, der nach dieser spannenden Begegnung darüber spricht, wie schön ein, sagen wir, Diagonalpass über 50 Meter in den Lauf der Stürmerin gespielt wurde?

Was alles schiefgehen kann

Ereignisse „auf den Punkt bringen“, heißt es im Fachbuch. Die Essenz eines vielschichtigen Themenkomplexes zu finden, das ist das Wesen der Überschrift, ob in der gedruckten Zeitung oder digital auf GN-Online – wenn es denn gelingt. Was schief gehen kann, haben die Buchautoren mit einer oftmals amüsant klingenden Beispielliste dokumentiert.

Wenn Leerstände explodieren...

Stichwort „Fallstricke“: Vor sprachlichen Verirrungen ist selbst die noble Frankfurter Allgemeine Zeitung nicht gefeit, wie diese Schlagzeile zeigt: „Der Leerstand in München ist explodiert“. Wir ahnen, welche Aussage gemeint war.

Was bleibt dem Verfasser der Schlagzeile „Sägewerk teilt Gemeinderat“ als die Selbsterkenntnis, wie schnell Sprache uns um die Ohren fliegen kann – in diesem Fall der „Pforzheimer Zeitung“. Hoffen wir mit einem Lächeln, das die genannten Kommunalpolitiker unbeschadet davon gekommen sind. Allerdings verfliegt dieser Optimismus angesichts einer ernst gemeinten Frage in der „Heilbronner Stimme“, die da lautete: „Spülen Klos neue Gäste in die Lokale?“ Das wollen wir nun nicht hoffen.

... und die Leichenhalle stirbt

Die GN haben es bei Schneider/Esslinger auf diese schwarze Liste nicht geschafft. Doch die Gefahr droht jederzeit. „Nackter zog ein Messer“ – nicht bei uns im Blatt, aber tendenziell schnell passiert bei Gerichtsberichten. Drücken Sie uns die Daumen, liebe Leserinnen und Leser, das wir – und Sie! – von solchem und ähnlichem Ungemach verschont bleiben. „Tod als erstes Symptom“ (Main-Post) oder „Neue Leichenhalle vorerst gestorben“ (Trierischer Volksfreund) klingen nur bedingt lustig.