Brennende Autos vor Diskothek: 100.000 Euro Schaden

An einer Diskothek in Soltau (Landkreis Heidekreis) hat in der Nacht zum Montag ein Feuer einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war aus ungeklärter Ursache zunächst ein Auto vor der Diskothek in Brand geraten. Das Feuer habe dann auf ein weiteres Fahrzeug und auf den Dachstuhl der Diskothek übergegriffen. Diese war laut Polizei jedoch zu diesem Zeitpunkt geschlossen, so dass sich keine Menschen in dem Gebäude aufhielten. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 100.000 Euro.