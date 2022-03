Bremens Marvin Ducksch lobt Zusammenspiel mit Füllkrug

Werder-Profi Marvin Ducksch hat den ehrlichen Austausch zwischen ihm und Sturmpartner Niclas Füllkrug als Grund für das gute Zusammenspiel auf dem Platz genannt. „Wir haben uns auch mal klar die Meinung gesagt, wie es nicht geht oder wie es funktionieren kann. Und das haben wir uns beide sehr zu Herzen genommen“, sagte Ducksch bei einer Medienrunde am Mittwoch. „Ich profitiere von seinen Stärken, er von meinen. Und deswegen ergänzen wir uns so gut“, sagte der 27-Jährige.

Beide Stürmer kommen in dieser Zweitligasaison auf gemeinsame 40 Scorerpunkte. Ducksch lobte aber auch das ganze Team, das den Club von der Weser an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen hat. „Was die in den letzten Wochen veranstaltet haben, ist schon sehr gut. Man sieht, dass wir einen klaren Plan haben und alle versuchen, diesen umzusetzen“, sagte der Zweitliga-Torjäger vor dem Spiel am Sonntag gegen Dynamo Dresden (13.30 Uhr/Sky).