Braunschweig-Präsidentin: Wahlsieg „setzt ein Zeichen“

Nicole Kumpis sieht in ihrer Wahl zur ersten Präsidentin in der Geschichte von Eintracht Braunschweig auch ein Signal für den deutschen Profifußball. „Ich habe dazu im Vorfeld gesagt, dass mir das nicht wichtig ist. Es setzt aber ein Zeichen und das muss es auch“, sagte die 48 Jahre alte Vorständin des Deutschen Roten Kreuzes Braunschweig-Salzgitter am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. „Es ist schon schwierig, wenn wir uns 2022 noch die Frage stellen, warum Frauen in solchen Gremien kaum vorhanden sind.“

Kumpis hatte sich am Mittwochabend bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fußball-Drittligisten mit 472:411 Stimmen gegen den Unternehmer Axel Ditzinger durchgesetzt. Die bisherige Vizepräsidentin ist aktuell die einzige Frau, die einen der insgesamt 56 Clubs in den ersten drei Profiligen anführt. Und sie ist überhaupt seit 30 Jahren die erste Frau, die an der Spitze eines deutschen Profifußball-Clubs steht. 1991/92 spielte 1860 München unter seiner Präsidenten Liselotte Knecht für ein Jahr in der 2. Bundesliga.

Über die Reaktionen auf ihre Wahl sagte Kumpis am Donnerstag: „Ich habe heute Nacht gar nicht geschlafen und bin nicht dazu gekommen. Mein Handy stand nicht still. Es hat größere Wellen geschlagen, als ich es erwartet hätte.“