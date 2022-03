Brand in Therapie-Einrichtung: Zwei Menschen in Lebensgefahr

Bei einem Brand in einer Therapie-Einrichtung in Klausheide (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden, ein weiterer schwer. Wie die Polizei mitteilte, war im Zimmer eines Bewohners der Einrichtung in der Nacht zum Montag aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Ein auf einen Rollstuhl angewiesener Mann sei von der Feuerwehr aus seinem Zimmer gerettet und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Laut Polizei erlitt er lebensgefährliche Brandverletzungen. Die Feuerwehr habe außerdem zwei weitere Bewohner aus dem Gebäude gerettet. Sie kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, nach Angaben der Polizei besteht bei einem der beiden ebenfalls Lebensgefahr. Die anderen der insgesamt 30 Bewohner konnten die in einem ehemaligen Gutshaus gelegene Einrichtung unverletzt verlassen. Das Gebäude sei derzeit unbewohnbar, teilte die Polizei weiter mit. Erste Schätzungen zum Sachschaden belaufen sich auf 150.000 Euro.