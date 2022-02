Bovenschulte mahnt trotz Corona-Lockerungen zur Vorsicht

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat die anstehende Lockerung der Corona-Maßnahmen verteidigt. Die Inzidenzahlen seien deutlich zurückgegangen und die Lage in den Kliniken habe sich entspannt, so Bovenschulte am Donnerstag in einer Regierungserklärung. Allerdings verzichte er bewusst auf allzu optimistische Prognosen: «Schon oft meinten wir am Horizont das Ende der Pandemie zu sehen, und regelmäßig hat sich dies dann als Fata Morgana erwiesen.»

CDU-Fraktionschef und Oppositionsführer Heiko Strohmann sprach sich eindeutig für eine allgemeine Impfpflicht aus. Der letzte Winter dürfe sich so nicht wiederholen. «Die Menschen freuen sich, dass nun bald viele Beschränkungen fallen. Sie werden uns aber nicht verzeihen, wenn wir nicht alle Maßnahmen ergreifen, um weitere Corona-Wellen zu verhindern.» Er forderte zudem eine konkrete Planung, wie mit möglichen Personalengpässen in Pflegeeinrichtungen umgegangen werden solle, wenn dort vom 15. März an die einrichtungsbezogene Impfpflicht greife.