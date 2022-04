Es fing im Team-Chat ganz harmlos an. Wir schrieben „Tschüss“ und „Schönen Feierabend“ zum Abschluss eines Arbeitstages. Tage und Wochen vergingen, in denen man die Kollegen leider nur auf den Bildschirmen sah. Eines Tages, nach einer weiteren Schicht im Homeoffice, trat eine Kollegin – vermutlich ohne Absicht – eine Lawine los. Sie verabschiedete sich mit einem „Tschö mit Ö!“. Es folgten ein paar Smileys und der Damm brach – zumindest bei ein paar Kollegen. Plötzlich schossen die kreativsten Floskeln nur so heraus. Wenn sich nun der Arbeitstag bei den GN dem Ende neigt, kann man in unserem Team-Chat „Ciao Kakao“, „Bis Denver“ und „Tschüsseldorf“ lesen. Und die Varianten werden immer kreativer. „Bundesgartenciao“, „Bis Spätersilie“, „Massatschüssetts“ und „Ade war schee“ sind nur einige Beispiele. Auf mein heutiges „Bon Jovi“ zur Begrüßung hat allerdings noch keiner reagiert...