Blut ist dicker als Wasser

Am Anfang war ich etwas ratlos, worüber die folgenden Zeilen handeln sollten. Nachdem ich ein bisschen gesucht und herausgefunden habe, dass am Sonntag der „Tag der Geschwister“ ist, war mir sofort klar, dass ich darüber schreiben möchte.

Geschwister haben eine besondere Bindung zueinander, denn sie sind ihr Leben lang verbunden. Sie fühlen sich einander oft verpflichtet und kümmern sich umeinander. Im Kleinkindalter nehmen sich die Jüngeren ein Vorbild an den älteren Geschwistern, sie ahmen sie nach und übernehmen Mimik und Gestik sowie Verhaltensweisen des anderen.

Das Lied „Schwesterherz“ von der Band Klima behandelt genau dieses Thema, so heißt es in einer Strophe: „Du bist mein Spiegel, wenn ich mich nicht mehr find. Und du bist der Ausweg aus diesem Labyrinth. Und du bist die Stille in all diesem Lärm. Und wenn du aufgibst auf diesem Weg, dann werd‘ ich dich tragen solange es geht.“ (Quelle: Musixmatch.de).

Ich finde diese Zeilen beschreiben die Verbindung von Geschwistern sehr deutlich, denn es ist meist ein stillschweigendes Übereinkommen, was miteinander geschlossen wurde. Es wird nicht laut ausgesprochen, dennoch ist das Wissen da, dass es jemanden gibt, dem ich bedingungslos vertrauen kann.

Auf der anderen Seite kann die Bindung auch zwiegespalten sein. Viele Gefühle liegen nah beieinander, Liebe kann schnell in Hass umschlagen, aus Harmonie kann ein Streit entstehen und was man jemand anderen vorher von ganzem Herzen gegönnt hat, führt nun zu Eifersucht. Auch hierzu gibt es passende Zeilen im oben benannten Lied: „Wir werden uns lieben und hassen, festhalten, loslassen, alles riskier’n, uns immer wieder verlier’n, verändern und bleiben, Geschichten schreiben, das Leben verprassen und unsre Spuren hinterlassen.“ (Quelle: Musixmatch.de).

In meinem Leben hat meine Zwillingsschwester eine große Bedeutung. Ich weiß, dass ich mich immer auf sie verlassen kann, wir tauschen uns über unser Leben aus und können Sachen aussprechen, die wir sonst mit niemanden teilen würden. Es ist ein besonderes Band, was uns nicht nur zu Geschwistern, sondern auch zu Freundinnen macht.

Ich denke, dass jeder sich glücklich schätzen kann, solch eine Person in seinem Leben zu haben. Diese Rolle muss nicht grundsätzlich von Geschwistern ausgefüllt werden, es können auch Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen sein, die ein Teil der eigenen Familie werden. Deswegen möchte ich dazu ermutigen, den heutigen Tag zum Anlass zu nehmen, uns bei diesen besonderen Menschen in unserem Leben zu melden und einfach zu sagen „Danke, dass du da bist!“

Sarah Kleene, Jugendreferentin in der Pfarreiengemeinschaft St. Johannes Apostel Wietmarschen und St. Antonius Abt Lohne