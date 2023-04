Blitzblank geputzt

Liebe Eltern,

Zähneputzen gehört dazu. Das habe ich von klein auf so kennengelernt und ich kann mich nicht dran erinnern, dass es mal anders war. Allerdings habe ich bei meinem Nachwuchs jetzt den Eindruck, dass das Zähneputzen durchaus mal ausgelassen oder zumindest über die Länge und Gründlichkeit diskutiert werden kann. Obwohl es hier auch immer zum festen Programm gehörte, sobald genug zum Putzen da war.

Da bleibt wohl nicht viel anderes übrig, als dass ich hartnäckiger bin als meine Töchter - und vielleicht hier und da mal einen kleinen Anreiz biete. Um Kindern ab drei Jahren das Zähneputzen schmackhaft zu machen, bieten die Zahnärzte in Niedersachsen ein kleines Gewinnspiel an. Da kann man den „Zahngesunden Kigaru“ (Kindergartenrucksack) gewinnen. Darin finden sich jede Menge Utensilien zum Zähneputzen - neue Zahnbürsten sind hier immer ein Highlight - sowie ein kleines Buch und zahngesunde Süßigkeiten. Wer beim Gewinnspiel mitmachen will, kann sich hier registrieren.

P.S.: Weil ich gerade wieder eine Nachricht bekommen habe, dass in Nordhorn versucht worden sein soll, Kinder in ein Auto zu locken: Hier findet ihr die Tipps der Nordhorner Polizei, wie ihr mit eurem Nachwuchs über das Thema sprechen könnt!

Auf dem Abenteuerspielplatz in Uelsen

Von „Vechtekind“ Anja Glöckner

Mitten im Feriengebiet in Uelsen, in der Nähe der Jugendherberge, liegt der große Abenteuerspielplatz. Vielen Grafschaftern ist er sicherlich ein Begriff - hier kann ausgiebig gerutscht, geklettert, geschaukelt und getobt werden.

Der große Spielplatz in Uelsen bietet jede Menge Möglichkeiten zum Klettern. Foto: Glöckner

Im Sommer können die Kleinen auch wunderbar mit der Wasserbahn spielen und mit Wasser und Sand tolle Sandburgen bauen. Im seitlichen Bereich gibt es sogar eine Halfpipe für Skateboards und daneben einen Parcours, der mit Inlinern befahren werden kann. Schon als Kind habe ich den Abenteuerspielplatz gerne erkundet.

Drumherum gibt es seit einigen Jahren tolle Sitzmöglichkeiten, die zum Picknicken einladen. Für den kleinen Hunger oder Durst hält ein Kiosk Abhilfe bereit. Daneben gibt es auch eine auch eine Toilettenanlage - für Familien mit Kindern stets ein guter Hinweis, um einen stressfreien Ausflug verleben zu können. Auf dem Abenteuerspielplatz kann man es somit wunderbar aushalten.

Über ein Netz erklettern die Kinder sich den Weg zur Rutsche. Foto: Glöckner

Wer nach dem Toben noch genug Energie übrig hat, der sollte sich das Gebiet rund um den Abenteuerspielplatz einmal genauer ansehen. Hier verbergen sich noch weitere tolle Ausflugsziele. In direkter Nachbarschaft befindet sich der Bronzezeithof, der ab diesem Monat wieder an den Wochenenden geöffnet hat. An den Wochenenden kann man hier prima auf Zeitreise gehen.

Darüber hinaus lädt das Gebiet rund um den Abenteuerspielplatz auch zu kurzen oder längeren Wanderungen ein. So kann der Geschichtspark Uelser Quellen auf mehreren Routen erkundet werden. Wer keine Lust zum Wandern hat, kann sich auf dem Trimm-dich-Pfad mitten im Wald austoben. Diesen Pfad bin ich als Kind auch schon entlanggelaufen und nun tun es mir meine Töchter gleich.

>>> hier findet ihr viele weitere Ausflugstipps vom Vechtekind

Was liegt am Strand und hat einen Sprachfehler? – Eine Nuschel!

Was liegt am Strand, hat einen Sprachfehler und ist schlecht gelaunt? – Eine Miesnuschel!

Was hat keine Füße und läuft trotzdem, wenn es kalt ist? – Die Nase!

Warum sieht man nie Kängurus am Bahnhof? – Weil sie Angst vor Taschendieben haben!

Kindernachricht: Zweiter Entscheid zur Eissporthalle nähert sich

Von Sebastian Hamel

Am 7. Mai sind die Grafschafter wieder gefragt: Erneut geht es bei einem Bürgerentscheid um die Zukunft der Eissporthalle in Nordhorn. Bereits vor zwei Jahren hatte sich bei einem solchen Bürgerentscheid die große Mehrheit der Abstimmenden für eine Reparatur der Halle ausgesprochen: Fast drei von vier waren dafür. Inzwischen wurde aber festgestellt, dass solche Arbeiten sich bei dem fast 50 Jahre alten Gebäude nicht lohnen würden. Deshalb müssen sich die Grafschafter dieses Mal mit der Frage befassen, ob ein Neubau der Halle entstehen soll.

Das Thema Eissporthalle bewegt die Menschen in unserem Landkreis nun schon seit mehreren Jahren – und hat für etliche Diskussionen und Streits gesorgt. Groß war zunächst die Freude bei den Unterstützern der Halle, als der Bürgerentscheid im März 2021 zu ihren Gunsten ausging. Bitter war die Enttäuschung aber, als danach nichts geschah. Fachleute hatten bei einer Untersuchung nämlich festgestellt, dass eine Reparatur viel teurer ausfallen würde als angenommen; auch die Energiekosten sind seither enorm gestiegen. Deshalb folgt jetzt der zweite Bürgerentscheid.

Bei vier Informationsveranstaltungen in Bad Bentheim, Neuenhaus, Emlichheim und Nordhorn wurde in der vergangenen Woche Auskunft erteilt über den aktuellen Stand der Dinge. Sowohl Vertreter des Landkreises, Politiker, Baufachleute und Eissportfreunde kamen dabei zu Wort – und gerade in Nordhorn kochten die Gefühle zeitweise hoch, mehrfach wurden im Saal Zwischenrufe laut. Beobachter sehen nach den vier Veranstaltungen ein geteiltes Stimmungsbild. Welches Ergebnis am 7. Mai herauskommen könnte, ist also noch völlig offen.