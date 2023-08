Blick über den Spielfeldrand: So entstehen die GN-Sporttabellen

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Endlich rollt der Ball wieder, in den Bundesliga-Stadien ebenso wie auf den Fußballplätzen in der Region. Auf geht‘s in die Saison 2023/24! Das Interesse ist ungebrochen, wie die Teilnehmerzahl bei unserem GN-Tippspiel zeigt. Mehr als 2300 haben sich bereits kostenfrei registriert. Sie selbst sind noch nicht dabei? Hier kommen Sie direkt zur Anmeldeseite. Alles zum regionalen Fußball hat unsere Sportredaktion zudem wie gewohnt auf 40 Seiten im Magazin „GN-Anstoß“ zusammengestellt – verfügbar in unserem E-Paper.

Auf GN-Online alles auf einen Blick

Aktuelles vom Fußball in der Grafschaft, in der Region, in Deutschland und der Welt versammeln wir ständig aktuell auf unserer Sonderseite auf GN-Online. Wer nichts verpassen will, nutzt am besten unseren neuen Push-Kanal (hier einrichten), der verlässlich über neue Fußball-Artikel informiert.

Ein Service für Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind zudem die Ergebnisse, Tabellen und Statistiken, die Sie unter unseren Spielberichten sowie im Überblick hier auf GN-Online finden. Wir haben die Sommerpause genutzt, diesen Bereich zu modernisieren. Die Seiten sind noch übersichtlicher geworden, die Suchfunktion wurde verbessert, alle Mannschaften werden künftig nach und nach mit ihren Logos präsentiert. Klicken Sie sich gerne mal durch. Übrigens: Hier finden Sie selbstverständlich nicht nur Fußball, sondern genauso umfassend viele weitere Sportarten mit besonderem Fokus auf das Geschehen in der Grafschaft Bentheim.

Blick hinter die Kulissen

„Wir“ haben die Seiten modernisiert? So ganz stimmt das nicht, denn die Arbeit haben Oswald und Manuel Kaufmann mit ihrem Team geleistet, unsere langjährigen Partner von KISaD. Dieses Kürzel steht für „Kaufmann Internet Services and Development“, vor allem aber für ganz viel Kompetenz in Sachen Sport und Datenverarbeitung.

Sport-Experte Oswald Kaufmann arbeitete ursprünglich beim Radio und begann dort, Sporttabellen und -ergebnisse in einfachen Excel-Tabellen zu verwalten – das war die Keimzelle von KISaD. Gemeinsam mit seinem Sohn Manuel, einem Fachmann für die technische Datenverarbeitung, machte er sich selbstständig und gründete 2008 das Unternehmen, das sich bald als Dienstleister für zahlreiche Medien im gesamten deutschsprachigen Raum etablierte.

Erste Kunden waren Videotext-Anbieter – ein TV-Service, der trotz aller Digitalisierung bis heute gefragt ist. Und auch zahlreiche Zeitungsverlage setzen auf die Dienste von KISaD, darunter seit vielen Jahren die Grafschafter Nachrichten.

Tausende Ergebnisse – Tag für Tag

Rund 10.000 bis 15.000 Ergebnisse in 6000 Ligen und mehr als 50 Sportarten verwaltet das KISaD-Team pro Wochenende. An Werktagen geht es etwas ruhiger zu, wobei in der Grafschaft auch „unter der Woche“ abends viel Wettkampfsport getrieben wird, wie den beiden Kaufmanns auffällt. Um stets aktuell zu sein, sind täglich von 8 bis 23 Uhr Mitarbeiter im Dienst, die Daten erfassen, kontrollieren, ergänzen oder auch mal korrigieren.

Das ist immer noch erstaunlich viel Handarbeit. Klar, hohe Ligen werden meist vollautomatisch importiert. Aber KISaD verspricht seinen Kunden, auch den gesamten Amateursport bis in die untersten Spielklassen abzubilden und setzt dabei auf ein seit Jahren gewachsenes Netzwerk. „Es gibt noch Ligen, die uns per WhatsApp oder per Telefon die Tore durchgeben“, gewährt Manuel Kaufmann einen Einblick in die teils sehr aufwändige Arbeitsweise.

Blick in die KISaD-Büros: Hier entstehen die GN-Sporttabellen.

Im unterfränkischen Kirchzell beschäftigt das Unternehmen mittlerweile 13 Mitarbeiter – darunter viele Verwandte. Ein echtes Familienunternehmen eben. 2017 bezog das Team ein neues Bürogebäude in dem kleinen Ort im Odenwald, direkt am Dreiländereck Bayern, Hessen und Baden-Württemberg. Die beiden Gründer wohnen in direkter Nachbarschaft.

Enger Draht zwischen zwei Dreiländerecks

Die Grafschaft im Dreiländereck viel weiter nördlich ist da weit weg. Dennoch kennen vor allem Oswald Kaufmann und seine Frau, die selbstverständlich ebenfalls im Unternehmen aktiv ist, die Region im Grenzgebiet von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden sehr gut. „Ende der 1990er-Jahre hatte ich die erste Verbindung nach Nordhorn“, erinnert sich der mittlerweile 70-Jährige. Damals war er nämlich unter anderem für den Handballverein in Großwallstadt aktiv, der auch Auswärtsspiele gegen die HSG Nordhorn bestritt. „Bernd Rigterink hat mir dann per Telefon die Zwischenstände durchgegeben und ich habe die getickert“, erinnert er sich an diese Anfangszeit.

Später hat das Ehepaar den Grafschafter Nachrichten Besuche abgestattet und dabei die Region schätzen gelernt. „Meine Frau und ich haben damals die komplette Gegend abgeradelt. Und anschließend haben wir in der Region mit der ganzen Familie Urlaub gemacht.“ Die Macher der GN-Sporttabellen kennen sich also aus in der Grafschaft, auch wenn sie ihr Tagesgeschäft – in enger Abstimmung mit der GN-Sportredaktion – 450 Kilometer entfernt betreiben.

Und auskennen müssen sie sich, schließlich hat das Verbreitungsgebiet der GN einige Besonderheiten zu bieten. Das galt anfangs insbesondere für eine Sportart: „Kloatscheeten war für mich komplett neu“, gibt Oswald Kaufmann lachend zu. Aber auch diese Herausforderung haben sie bei KISaD gemeistert und verlässlich aktuelle Daten für die GN-Leser geliefert.

Daten plus Berichterstattung – eine exklusive Kombination

All die Ergebnisse, Tabellen und Statistiken landen in einer großen Datenbank, auf die sämtliche KISaD-Kunden zugreifen und aus der sie eine Auswahl speziell für die Leser in ihrer Region kombinieren, gewichten und präsentieren – in Webportalen und Apps ebenso wie in der gedruckten Tageszeitung und im E-Paper. „In dieser Zusammenarbeit liegt der große Vorteil im Vergleich zu anderen Anbietern“, betont Manuel Kaufmann: „Die Verlage kombinieren unsere Daten mit ihren Berichten und Bildern.“ So entsteht ein Angebot, das an Umfang und Tiefe kaum zu überbieten ist. Wer sich in der Grafschaft für Sport interessiert, findet hier wirklich alles kompakt auf einer Seite.

Sportliche Grüße aus der GN-Redaktion!