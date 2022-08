Beatles oder Rolling Stones? Pelikan- oder Geha-Füller? Adidas oder Puma? Solche Glaubensfragen stellten sich Heranwachsenden in den 60er- und 70er-Jahren. Meistens war ein klares „Sowohl, als auch“ die Antwort. Heute fällen die Jugendlichen ihre Trendentscheidungen zwischen einem Smartphone von Apple oder Samsung oder zwischen den Streamingdiensten Netflix und Amazon Prime. Und vermutlich sind die meisten Nutzer zu beiden Seiten offen.

Auch die Frage, ob der Kaffee mit Milch und Zucker oder schwarz genossen wird, ist so ein Abwägungsprozess. Gleiches gilt für Frage, ob es noch Sahne zu der Erdbeertorte gibt. Dies ist eine Gewissensentscheidung, die vom Blick auf die Waage gesteuert wird. Wirklich wichtig sind die Präferenzen für oder gegen das eine oder andere Produkt nicht. Aber es gibt eine Frage, auf die es nur eine richtige Antwort gibt und die in der morgen beginnenden Bundesligasaison nach einem Betriebsunfall und einem Jahr Zwangspause wieder hochkocht. „Schalke oder Dortmund?“, lässt sich nur so beantworten: „Blau und Weiß ein Leben lang!“