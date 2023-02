Bitte lächeln, das geht immer

Wie mögen Sie es am liebsten: ein förmliches Guten Morgen, ein saloppes Moin, das lässige Hi oder ein unverbindlich-fröhliches Hallo? Diese vier Begrüßungsformeln sind mir kürzlich innerhalb eines Tages begegnet, nämlich – in dieser Reihenfolge – am Telefon, im Treppenhaus auf dem Weg zum GN-Büro, beim Warten in der Schlange vor der Autowaschstraße und als Zuruf von der anderen Straßenseite, als ich in der Nordhorner City ein Schaufenster inspizierte.

Geht alles, würde ich sagen. Nur ein „Wie geht’s?“ höre ich immer seltener, seit ich diese unsägliche Floskel als ernst gemeinte Frage bewerte und tatsächlich beantworte. Versuchen Sie’s mal, Sie werden sich wundern, wie verblüfft Ihr Gegenüber reagiert.

Schwieriger wird es nach der verbalen Kontaktaufnahme. Händeschütteln, Schulterklopfer, gar Umarmung? Bedenklich in der ausklingenden Corona-Ära, man will sich ja nicht aufdrängen. Aber ein knappes Kopfnicken, die Kontaktfaust oder ein angedeuteter Winkgruß können doch nun auch nicht das Maß der modernen Umgangsform sein.

Mein Tipp für alle, die Abstand wahren und dennoch Nähe herstellen wollen: freundlich lächeln, gerade in die Augen schauen und mit Guten Morgen, Moin, Hi oder Hallo das Eis brechen.