Bisher nur wenige Corona-Impfungen in Apotheken

Die Einbeziehung der Apotheken bringt die Corona-Impfkampagne bisher nur langsam voran. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist für Niedersachsen nach zwei Wochen erst 1135 Impfungen in Apotheken aus, für Bremen sogar erst 20. Zur Einordnung: Insgesamt wurden in Niedersachsen zuletzt 126.000 Impfungen pro Woche gezählt. Mitte Februar beteiligten sich jedoch erst 85 von insgesamt 1800 Apotheken im Land an der Impfkampagne - obwohl schon 250 Apothekerinnen und Apotheker entsprechend geschult waren. Viele warteten mit der Impfstoffbestellung noch ab, weil die Nachfrage gering sei, hatte die Apothekerkammer erklärt.