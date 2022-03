Heute ist der letzte Arbeitstag unseres Kollegen Peter Zeiser. Ab morgen ist er offiziell im Ruhestand. Das hört sich nach einem April-Scherz an, denn wer PEZ kennt, würde nie vermuten, dass er bereits das Rentenalter erreicht hat.

Heute Vormittag wollen wir Kollegen in der Redaktion zusammenkommen, um ihn gebührend zu verabschieden und ihm für die Zukunft alles Gute zu wünschen. Das ist dann auch eine perfekte Gelegenheit für PEZ, seinen Ausstand zu geben.

Ich bin mir sicher, dass wir uns auch in Zukunft sehen werden – in der Stadt zum Beispiel. Denn meine Spaziergänge mit dem Hund und seine Radtouren, von denen er auch an dieser Stelle gern berichtet hat, kreuzen sich immer wieder mal.

Also sage ich heute nicht „Tschüss“, sondern lieber: „Bis bald, PEZ!“