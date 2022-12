Bilanz: Diese Themen fanden Sie 2022 besonders interessant

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Zum Jahresende werfen wir in der Redaktion gerne einen genaueren Blick auf unsere Statistiken und schauen, welche Themen Sie in den vergangenen zwölf Monaten besonders interessiert haben. Bei der gedruckten Zeitung können wir das natürlich nicht so genau sagen. Aber auf GN-Online zeigen uns die Daten, welcher Artikel wie häufig aufgerufen wurde. Die Auswahl war wieder sehr groß: Insgesamt haben wir im Laufe des Jahres mehr als 40.000 Artikel veröffentlicht - davon gut ein Viertel aus der Grafschaft Bentheim und der nahen Umgebung, der Rest aus Niedersachsen, Deutschland und der ganzen Welt.

Top-Themen: Corona, Blaulicht und Unwetter

Wenig überraschend: In der Liste der meistgeklickten Geschichten auf GN-Online finden sich viele aus dem Bereich „Blaulicht“. So nennen wir in der Redaktion Berichte über Unfälle, Brände und Kriminalfälle. Diese Themen treffen stets auf besonders großes Interesse, und ich finde das auch nicht verwerflich: Wer auf der Straße Blaulicht sieht oder im Ort das Martinshorn hört, der stellt sich die bange Frage, was dort wohl passiert sein mag. Dank unserer Polizeireporter finden Sie auf GN-Online meist schnell eine (seriöse!) Antwort darauf. Meines Erachtens hat das mit Voyeurismus nichts zu tun, es handelt sich um ein allzu menschliches und verständliches Interesse.

Besonders aktuell haben wir auch 2022 bei Unwettern berichtet. Als im Februar der Sturm „Zeynep“ durch die Grafschaft tobte, wurde unser Live-Ticker fast 90.000-mal aufgerufen. Das bedeutet Platz 2 in der Jahresstatistik. Nur unser Corona-Überblick stieß im Laufe des Jahres auf mehr Interesse. Dieser Artikel hat seit Beginn der Pandemie mehr als 1,5 Millionen Klicks gesammelt, zuletzt waren die Zugriffe aber (zum Glück!) stark rückläufig.

Ebenfalls gefragt: Energieversorgung, Geldautomaten - und Kotthook-Kahlschlag

Ein Thema, das vor allem in der zweiten Jahreshälfte viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, umgetrieben hat, ist die Versorgung mit Energie - und der Preis, den Sie dafür zahlen müssen. Gleich mehrere Artikel dazu schafften es in die Top 10 des Jahres. Wir in der Redaktion haben dieses Interesse frühzeitig aufgegriffen und unter anderem eine ganze Serie veröffentlicht, die weiterhin sehr lesenswert ist.

Ganz weit oben steht auch unsere Berichterstattung über den Kahlschlag am Kotthook in der Nordhorner Innenstadt. Unser Auftakt-Bericht dazu landete auf Platz 5 der Jahreshits, mehrere weitere Artikel kamen unter die Top 50 - zum Beispiel dieser Vorher-Nachher-Vergleich.

Die Explosion eines Geldautomaten an der Denekamper Straße hat ebenfalls für viel Aufsehen gesorgt. Die meisten Klicks bekam bei diesem Thema unser Bericht über die Festnahme eines Verdächtigen.

Klarnamen haben sich bewährt

Übrigens: Unsere „Post vom Chefredakteur“ hat es ebenfalls weit vorne auf die Liste der meistgelesenen Artikel geschafft. Und zwar mit der Ausgabe über die Einführung der Klarnamenpflicht bei Leserkommentaren. Ein Thema, das uns wenig Kritik und viel Zustimmung eingebracht hat. Noch vor wenigen Tagen schrieb uns ein Leser in seiner Weihnachtspost: „Mutig und richtig fand ich Ihre Entscheidung, im Herbst die Möglichkeit anonymer Leserkommentare bei GN-Online abzuschaffen.“ Unser Fazit fällt zum Jahresende ebenfalls positiv aus: Wir haben wegen der Klarnamenpflicht zwar weniger Kommentare auf GN-Online als vorher, die verbliebenen jedoch sind unseres Erachtens besonders lesenwert.

Der große GN-Jahresrückblick erscheint in der Silvesterausgabe - gedruckt und als E-Paper.

Zum Abschluss ein Quiz

Was mir kurz vor Jahresende ebenfalls beim Blick auf die Klickliste auffällt: Vor einem Jahr hatten wir Ihnen ein Quiz mit zwölf Fragen aus den zwölf Monaten 2021 angeboten, und das kam bei Ihnen sehr gut an. Deshalb haben wir auch für diesen Jahreswechsel wieder eines vorbereitet (hier geht‘s direkt zum Quiz). Die Fragen werden Sie sicherlich problemlos beantworten können - spätestens nachdem Sie ausgiebig in unserem 60-seitigen Jahresrückblick gestöbert haben, den Sie in unserer Silvesterausgabe finden (selbstverständlich auch hier im E-Paper).

Vielen Dank und alles Gute für 2023!

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit! Ich hoffe, dass Sie auch im kommenden Jahr viele Artikel in der Zeitung und auf GN-Online finden, die Sie gerne lesen. Persönlich wünsche ich Ihnen im Namen der Grafschafter Nachrichten einen guten Rutsch und nur das Beste für 2023!