Bewölkt und leicht neblig in Niedersachsen: Sonne am Freitag

In Niedersachsen und Bremen erwartet die Menschen am Donnerstag trübes Wetter, am Freitag soll es sonnig werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Donnerstag zunächst bewölkt und neblig. Stellenweise liegt die Sichtweite unter 150 Meter. Von Westen her zieht Regen über das Land, dazu mäßiger und an der Küste frischer bis starker Wind. Die Höchstwerte liegen zwischen acht und zwölf Grad.

In der Nacht zum Freitag dünnen die Wolken aus, stellenweise zieht Nebel auf. Die Temperaturen fallen auf minus fünf Grad in der Lüneburger Heide und plus vier Grad auf den Inseln. Örtlich besteht Glättegefahr. Im Laufe des Freitag wird dann viel Sonne erwartet, es wird wärmer.