Bestellt, wie Flasche leer

Seit mehr als 15 Jahren spiele ich Fußball beim SV Waldsturm Frensdorf. Mit der ersten Mannschaft sind wir sportlich durch Höhen und Tiefen gegangen, haben Auf- und Abstiege erlebt. Ein treuer Begleiter: eine halbe Kiste Wasser in Glasflaschen. Bereitgestellt vom Verein jeweils zu Heim-, und durch die ganze Grafschaft geschlört zu Auswärtsspielen. Eine nette Geste und eine umweltfreundliche Verpackung, eigentlich alles gut! Doch gerade für mich, der nur alle Jubeljahre mal in der Startelf steht, ist das Geschleppe der Glasflaschen zu einer Last geworden.

Eine professionelle Alternative musste her, so schaute ich mich bei höherklassigeren Teams um. Dort übernehmen Trinkflaschen zum Auffüllen die Getränkeversorgung der Sportler. Angetrieben vom Flaschen-Umschwung durchsuchte ich das Internet.

Mit einem Schnäppchen überzeugte ich Mannschaft und Trainerteam. 20 Euro für acht Flaschen samt praktischer Halterung. Dachte ich zumindest. Knapp zwei Wochen später kam ein Paket bei mir an. Der Inhalt: die Träger für die Wasserflaschen. „Komisch, dass die Flaschen einzeln verschickt werden“, dachte ich noch, als ich in der Mail des Händlers auf einmal lesen musste: „Lieferung ohne Flaschen“.

Mitspieler, Trainer, Kassenwart, einer lachte lauter als der andere über mein Eigentor. Die passenden Flaschen werden uns nun noch einmal 60 Euro kosten, doch kein Schnäppchen. Ich bleibe dran an meiner wiederbefüllbaren Vision.