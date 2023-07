Besser leben – und wie die Zeitung dabei helfen kann

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Besser leben: Wer möchte das nicht? Gesundheit, Gemeinschaft, Genuss, Geld – klingt alles sehr verlockend! Aus Befragungen und Analysen wissen wir, dass Leser von Tageszeitungen und Nachrichtenportalen nicht nur knallharte Fakten und Neuigkeiten wünschen. Sie erwarten von Medien auch, dass sie ihnen im Alltag nützen, dass sie ihnen das Leben erleichtern. Kurzum: Dass ihnen die regelmäßige Lektüre dabei hilft, besser zu leben.

Das ist ein hoher Anspruch, dem wir Journalisten sicherlich nicht immer gerecht werden. Aber wir bemühen uns darum, neben dem täglichen Nachrichtengeschäft ein Auge auf eher Service-orientierte Themen zu haben. In der gedruckten Zeitung und im E-Paper finden Sie daher schon lange die Seite „Gut zu wissen“. Und auf GN-Online neuerdings den Bereich „Besser leben“.

Anregungen für den Alltag

In diesem neuen Ressort „Besser leben“ versammeln wir Artikel zu Ratgeber-Themen. Es geht ums Auto und um Bauen & Wohnen, um Essen & Trinken und Fitness, um Freizeit und Geld & Energie, um Gesundheit und um Klima. Die Texte sind in der Regel recht ausführlich, aber übersichtlich strukturiert. Sie enthalten ganz konkrete Tipps, häufig auch erklärende Grafiken und am Ende oft weiterführende Links. Unser Ziel: Sie sollen diese Artikel in ruhigen Phasen eines stressigen Alltags gerne lesen und hilfreiche Anregungen finden.

Hier eine kleine Auswahl aus aktuell 215 verfügbaren Artikeln, passend zum Sommer:

Unser neues Ressort „Besser leben“ ist zunächst ein Test. Wir werden beobachten, ob die meist zeitlosen Artikel auf Interesse stoßen. Dabei arbeiten wir mit der Deutschen Presseagentur (DPA) zusammen. Parallel werden wir aber auch verstärkt lokale Ratgeberthemen mit direktem Bezug zur Grafschaft Bentheim aufgreifen. Beispiele dafür sind zum Beispiel unser Gespräch mit der Nordhorner Polizei, die Tipps gibt, wie das Auto für die Reise in den Urlaub sicher gepackt wird. Oder auch mein Interview mit einer Grafschafter Expertin zur Frage, wie im Beruf eine gesunde Balance aus Höchstleistung und Wohlbefinden zu erreichen ist.

Ein Test – ganz entspannt

Ich bin gespannt, wie Ihnen unser neues Angebot gefällt. Ratgeberthemen werden unsere Berichterstattung auch künftig nicht dominieren, aber häufiger als bisher mal hier oder dort auftauchen und vor allem gebündelt im neuen Ressort zu finden sein.

Wenn Sie das gut finden, liebe Leserinnen und Leser, dann lassen Sie es mich gerne wissen. Und wenn nicht: Bitte nicht aufregen, sondern gelassen bleiben! Falls Sie wissen möchten, wie das geht: Hier finden Sie Tipps für weniger Hektik und Stress ;-)